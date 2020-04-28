Как галерист Максим Боксер уронил и оживил арт-рынок

Мы сделали это не по своей воле, пытаясь сохранить присутствие духа, – иначе остается залезть под одеяло и оплакивать свою судьбу. И Боксеру как раз есть что оплакивать. Во-первых, закрытый недавно «Перелетный кабак» – бар и галерею, оплаканную вместе с ним художественной общественностью («Шар и крест», отсылающий, конечно, к Малевичу, но и к Честертону, – наследник этого места силы). Во-вторых, закрывшуюся из-за карантина, не успев толком открыться, большую выставку «Мечты коллекционера. Wish List Максима Боксера» в фонде In Artibus. Понимая, что обычные онлайн-экскурсии не очень работают, Боксер запустил, как он сам их называет, «бродилки-бубнилки» по выставке – снятые на камеру беседы в ее пространстве. 27 апреля вышла в интернет-эфир третья по счету, с искусствоведом Сергеем Хачатуровым, а все три можно увидеть на странице галереи. Там же будет вывешен и онлай-гид, работа над которым у Боксера происходит параллельно с модерированием страницы «Шар и крест». А она занимает весь день.