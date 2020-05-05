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Фильмы про газету: выбор «Ведомостей»

Как свободная пресса отвечает на вызовы и справляется с кризисами
Олег Зинцов
Редактор The Washington Post Бен Брэдли в исполнении Тома Хэнкса («Секретное досье») /imdb.com

Причина появления этой подборки – не только Всемирный день свободы печати. В ситуации, сложившейся вокруг «Ведомостей» и в самой редакции, хочется вспомнить примеры того, как справлялись с кризисами другие газеты. И как про это снимали кино.

Журналист – один из главных героев западного кинематографа. Представитель свободной профессии, принципиальный и решительный, он действует в разных политических обстоятельствах и в разных жанрах, с риском для жизни выводя на чистую воду всевозможных жуликов и мерзавцев. С другой стороны, у него много вредных привычек и сложности в личной жизни. В общем, этот типаж хорошо всем знаком. Но сегодняшний список – не столько о нем, одиноком волке с блокнотом и диктофоном, сколько о коллективном герое, команде, редакции. Причем речь пойдет именно о газетах. Есть масса прекрасных фильмов о телевидении и телеведущих, но это уже немного другая история.

«Первая полоса» (The Front Page, 1974, реж. Билли Уайлдер)

/imdb.com

Классический водевиль о чикагских газетчиках 1920-х пережил несколько экранизаций. Поздняя версия Билли Уайлдера, пожалуй, эталонная, но первый фильм вышел еще в 1931-м, поэтому есть смысл поступиться хронологией. Лучший репортер газеты (Джек Леммон) собирается завязать с профессией и жениться, но главный редактор (Уолтер Мэттау), прожженный циник с мертвой хваткой, втягивает его в авантюру с участием сбежавшего висельника, и свадьба, кажется, пойдет псу под хвост. На самом деле брачный союз здесь – между цинизмом и романтизмом профессии, и это стало золотым стандартом жанра.

«Его девушка Пятница» (His Girl Friday, 1940, реж. Ховард Хоукс)

/imdb.com

Вариация «Первой полосы». Главные герои – редактор газеты (Кэри Грант) и его бывшая жена (Розалинд Рассел), лучший репортер издания. Она приехала в редакцию объявить, что выходит замуж за страхового агента. Но вообще-то по-прежнему готова бросить все ради сенсационного материала о сбежавшем висельнике. Невероятная концентрация жанровых стандартов: журналистика как инстинкт и судьба, ежеминутные смены ситуаций, все более смешных и дурацких, живительная сила «четвертой власти», восстанавливающей справедливость даже в самых идиотских обстоятельствах. Фильм Хоукса – неисчерпаемый сундук всех будущих штампов кино о журналистике и журналистах, готовых продать черту душу за новость и бесконечно преданных своей профессии.

«Гражданин Кейн» (Citizen Kane, 1941, реж. Орсон Уэллс)

/imdb.com

Самый знаменитый фильм о медиамагнате не вполне вписывается в рамки «кино про газету», но обойти его, конечно, нельзя. Тем более что в шедевре Орсона Уэллса есть и сюжет отношений собственника с редакцией, и не устаревший за 80 лет вопрос о том, насколько должны совпадать их ценности. Переманив у конкурирующего издания лучших журналистов, Кейн (сам Уэллс) закатывает вечеринку, на которой его ближайшие соратники обсуждают профессиональную этику. «Разве те люди, которые работали в Chronicle, не были преданы политике этой газеты, как сейчас преданы нашей политике?» – спрашивает один. «Конечно! – отвечает второй, – они такие же, как все, они идут на работу и работают». «А мы боремся за те же идеалы, что и Chronicle?». «Конечно, нет! Но мистер Кейн за неделю обратит этих газетчиков в свою веру!» И все же, говорит первый, есть шанс, что они обратят Кейна в свою. Конечно, циники оказываются правы чаще романтиков, но без идеалистов профессия давно бы умерла.

«Вся президентская рать» (All the President’s Men, 1976, реж. Алан Дж. Пакула)

/imdb.com

Еще одна лента, без которой не обходится ни один список лучших фильмов о журналистике. Роберт Редфорд и Дастин Хоффман играют репортеров The Washington Post, раскрутивших Уотергейт до общенационального скандала, хотя поначалу никто не верил, что из этого расследования выйдет хоть что-нибудь стоящее. Самое удивительное тут, как рутинная работа по поиску источников и проверке данных (из которой по большей части состоит сюжет) превращается в напряженный триллер. Ну, и Редфорд с Хоффманом, конечно, настоящие рыцари печатной машинки. Фильм получил четыре «Оскара», в том числе за адаптированный сценарий и мужскую роль – но второго плана (Джейсону Робардсу, сыгравшему легендарного редактора Бена Брэдли, которого позже сыграет Том Хэнкс в «Секретном досье» Стивена Спилберга).

«Без злого умысла» (Absence of Malice, 1981, реж. Сидни Поллак)

/imdb.com

История журналистского расследования с драматическими последствиями. Журналистке (Салли Филд) сливают информацию, что сын давно покойного мафиози может иметь отношение к громкому убийству. На самом деле это законопослушный бизнесмен (Пол Ньюман), который теперь вынужден восстанавливать репутацию (а также пошатнувшийся бизнес) – с помощью той же журналистки, которая сделала его героем скандала. В каком-то смысле фильм Поллака – учебник профессиональной этики. Как можно и нельзя общаться с источниками, какую держать дистанцию с героем публикаций, как пройти по минному полю между фактами и ложью, какова может быть цена ошибки. Альтернатива романтическим образам журналистов-расследователей, трезвый, но и полный симпатии взгляд на профессию.

«Газета» (The Paper, 1994, реж. Рон Ховард)

/imdb.com

Производственная комедия о редакционных буднях, дающая хорошее представление о том, как работали газеты в 1990-х, но не теряющая актуальности и сегодня. В главной роли – Майкл Китон. Сюжет – 24 часа из жизни редактора вымышленного нью-йоркского издания «Нью-Йорк Сан». Что ставить в шапку, как резать хвосты и как вообще выжить в бесконечном хаосе ньюсрума. Сохранив – что было важно тогда и по-прежнему важно сейчас – профессиональную этику.

«Зодиак» (Zodiac, 2007, реж. Дэвид Финчер)

/imdb.com

Экранизация книги о реальном убийце, который появился в США в конце 1960-х – начале 70-х и получил известность как первый маньяк, стремившийся к медийной славе. Дотошная реконструкция эпохи и ее кинообраза. И крайне нетипичный фильм о журналистах. Для героя Джейка Джилленхола, газетного карикатуриста, поиск неуловимого убийцы превращается в настоящую манию, погоню за ускользающей реальностью и в конце концов становится знаком того, что кроме обыденности в жизни есть тайна. Второй главный герой, которого играет Роберт Дауни-младший, наглядно показывает, как происходит профессиональное выгорание. Не самый популярный фильм Дэвида Финчера, но, возможно, лучший в его карьере.

«Первая полоса: внутри The New York Times» (Page One: Inside the New York Times, 2011, реж. Эндрю Росси)

/imdb.com

Документальный фильм, отчасти отвечающий на апокалиптические прогнозы о судьбе старых изданий в мире новых медиа. Если коротко, газеты нам по-прежнему нужны. Один из ключевых сюжетов «Первой полосы» – как NYT выживала в кризис – тоже вполне оптимистичен. Хотя и содержит полные символизма драматические эпизоды (увольнение ветеранов редакции, проработавших десятки лет, например, в отделе некрологов). Катастрофа отложена. Блогер не заменил профессионального репортера, а пришел к нему на подмогу, институт редактуры никуда не делся. После паники, охватившей медиамир в 2009–2010 гг., все немного успокоились, поняв, что миллион маленьких обезьянок не написали «Всю королевскую рать». Хорошие авторские материалы и экспертное мнение по-прежнему в цене. Большинству пользователей социальных сетей проще сделать перепост, чем создавать оригинальный текст или другой серьезный контент.

«В центре внимания» (Spotlight, 2015, реж. Том Маккарти)

/imdb.com

Производственная драма о работе отдела расследований влиятельной газеты The Boston Globe, раскрутившего в 2001 г. историю о многочисленных случаях педофилии среди католических священников. Spotlight (переведем по-перестроечному как «Прожектор») – название отдела. В центре внимания фильма – именно его работа. Тут не кричат по пять раз в полчаса: «Кругом педофилы!» (хотя кругом педофилы). А, разматывая один виток истории за другим, изумляются масштабу происходящего: первоначальной целью было найти доказательства того, что одного из виновных покрывал кардинал, а в итоге выяснилось, что в одном только Бостоне священников-педофилов без малого 90. Парадокс отчасти в том, что это расследование фактов, более или менее известных многим: адвокатам, журналистам, просто обывателям. Но обсуждать их публично и громко было неловко: Бостон – город католический. Разворошить это мог только человек со стороны, и им оказался первый в The Boston Globe редактор-еврей. Способный невозмутимо отвечать на изумленный вопрос: «Вы что, собираетесь судиться с католической церковью?» – «Ну, в общем, да». «Оскар» за лучший фильм.

«Секретное досье» (The Post, 2017, Стивен Спилберг)

/imdb.com

Эталонный фильм про честь и достоинство профессии. Таким картинам можно простить лобовой пафос и неизбежные штампы: когда репортеры не спят, не едят, не занимаются сексом, а только сутки напролет расследуют взрывоопасную тему. У них взъерошены волосы, круги под глазами, ручка в одной руке и сигарета в другой, съехавший в сторону галстук и прижатая к уху плечом телефонная трубка. Они врываются в архивы и высокие кабинеты, нецензурно ругаются на редакционных летучках и с риском для жизни встречаются с анонимными источниками на темных парковках. Потом кто-нибудь произносит великую фразу, как главный редактор The Washington Post Бен Брэдли (Том Хэнкс): «Публикация – единственная защита права на публикацию». Однако герой Хэнкса в «Секретном досье» не главный. Главная – Кэтрин Грэм (Мерил Стрип), владелица The Washington Post. Именно ее незаметный героизм в ситуации, когда газета выставлена на IPO и публикация скандальных «бумаг Пентагона» может отпугнуть потенциальных инвесторов, воспевает Спилберг. Всем бы газетам таких собственников, как миссис Грэм. А когда Хэнкс вываливает перед Стрип стопку газет со всех концов страны, в знак солидарности с The Post тоже опубликовавших «бумаги Пентагона», можно не только прослезиться, но и вспомнить наше «Я/мы Иван Голунов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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