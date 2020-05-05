Фильмы про газету: выбор «Ведомостей»

Самый знаменитый фильм о медиамагнате не вполне вписывается в рамки «кино про газету», но обойти его, конечно, нельзя. Тем более что в шедевре Орсона Уэллса есть и сюжет отношений собственника с редакцией, и не устаревший за 80 лет вопрос о том, насколько должны совпадать их ценности. Переманив у конкурирующего издания лучших журналистов, Кейн (сам Уэллс) закатывает вечеринку, на которой его ближайшие соратники обсуждают профессиональную этику. «Разве те люди, которые работали в Chronicle, не были преданы политике этой газеты, как сейчас преданы нашей политике?» – спрашивает один. «Конечно! – отвечает второй, – они такие же, как все, они идут на работу и работают». «А мы боремся за те же идеалы, что и Chronicle?». «Конечно, нет! Но мистер Кейн за неделю обратит этих газетчиков в свою веру!» И все же, говорит первый, есть шанс, что они обратят Кейна в свою. Конечно, циники оказываются правы чаще романтиков, но без идеалистов профессия давно бы умерла.