Сериал «Бар «Эдди» предлагает услышать музыку в повседневности

Их хочется назвать семьей – французов, арабов, восточно- и афро-европейцев и американцев, объединенных свингом, но не только им. «Эдди», конечно, больше, чем музыкальный клуб, больше, чем место. Это еще один образ утопии, мечты о сообществе, о той новой Европе, которую создают не официальные институты, а человеческие отношения. И это происходит поверх сюжета, куда бы он ни вывел героев к финалу сезона. Потому что настоящий сюжет «Бара «Эдди» – весь этот джаз повседневности, музыка, которая постоянно случается вокруг нас.