Что будет с Венецианской биеннале

Так было, например, во время Первой мировой войны. Строго говоря, только первый сдвиг, ради 9-й биеннале, был запланирован: выставку перенесли с 1911 г. на 1910-й, чтобы она не пересекалась с Национальной выставкой в Риме (главными хитами на ней были, только представьте, ретроспективы Ренуара, Климта и Курбе). После этого вплоть до 1990 г. биеннале современного искусства проходили по четным годам (архитектурные, соответственно, по нечетным, первая состоялась в 1970-х). Но чтобы в запланированный год не устраивалось ничего, а разрыв между биеннале был больше двух лет – такое впервые случилось в войну: после 11-й биеннале 1914 г. (когда и был открыт российский павильон) 12-я состоялась только в 1920-м. К войне, прервавшей историю биеннале, стоило бы присовокупить и эпидемию испанки, унесшую жизни миллионов.