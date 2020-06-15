Почему новый «Пиноккио» – лучшая экранизация старой сказки

При этом многое из Коллоди он убирает: например, почти все, что связано с инфантильным эгоизмом новорожденного Пиноккио. В сказке он первым делом отбирал у отца три груши, которые тот припас себе на ужин, еще и заставлял их чистить, а потом капризничал: «не буду есть кожуру», «не буду есть сердцевину». У Гарроне Пиноккио – добрый и довольно тихий мальчик, неразумный, но с чего ему, родившемуся вчера, быть разумным? Это вообще история любви отца и сына, разделенных обстоятельствами и мечтающих воссоединиться. Как проницательно заметил Питер Брэдшоу из The Guardian, «когда у нас появляется ребенок, в нем есть что-то жутковатое и странное, он словно ожившая кукла. И в глубине души мы не можем поверить, что это такой же человек, как мы, что у него появятся свои, независимые от нас мысли и чувства – что он станет «настоящим». Да-да, именно это Гарроне и имел в виду.