Вьетнам опять побеспокоил Америку

Спайк Ли и «Оскары»

У Спайка Ли в последние годы наступил небольшой персональный ренессанс. Последние лет 20 он снимал в основном фильмы, не становившиеся событиями: «Она меня ненавидит», «Чудо святой Анны», «Чирак», римейк корейского «Олдбоя». Тем не менее в 2016-м ему вручили «Оскара» за достижения всей карьеры (явно по политическим соображениям – после кампании #OscarsSoWhite руководителям киноакадемии нужно было срочно продемонстрировать, что они не расисты, и они бросились чествовать самого известного чернокожего кинематографиста США, который раньше драгоценных статуэток не получал, да и номинировался на призы академии всего дважды). Этот «Оскар» как будто подстегнул Ли: следующий фильм, «Черный клановец», оказался одним из самых интересных за всю его карьеру, получил Гран-при в Каннах и принес-таки долгожданный настоящий (то есть не почетный) «Оскар» за сценарий. «Пятеро одной крови» был на ура принят критиками – тем более, что он оказался невероятно актуален именно сейчас, на волне протестов, поднявшейся в США после убийства Джорджа Флойда. (Его премьера должна была состояться вне конкурса на Каннском фестивале, где Ли собирался возглавить жюри, но все отменилось из-за коронавируса). Несомненно, хотя бы просто в силу актуальности, фильму обеспечено множество оскаровских номинаций, и, вполне возможно, Ли наконец получит давно заслуженный приз за режиссуру.