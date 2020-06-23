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Как для Chanel сложился первый год без Карла Лагерфельда

Продажи растут, но время после пандемии будет трудным
Анна Шилова
Karim Sadli courtesy of Chanel

2019 год – первый для Chanel без Карла Лагерфельда, занимавшего должность креативного директора марки с 1983 г. (легендарный модельер скончался в феврале 2019 г.). Chanel – один из немногих исторических домов моды, по-прежнему остающийся семейной компанией. Сейчас он принадлежит братьям Алану и Жерару Вертхаймерам, внукам Пьера Вертхаймера, основавшего Chanel вместе с Габриэль Шанель. В компании ценят приватность и постоянство, а многие сотрудники работают там по многу лет. Поэтому решение Алана Вертхаймера, по совместительству еще и генерального директора марки, передать бразды творческого правления ближайшей соратнице Лагерфельда Виржини Виар, проработавшей бок о бок с маэстро с середины 1980-х, особо никого не удивило.

Производство масок на фабрике Louis Vuitton /LVMH

Тем не менее быть правой рукой – это одно, а стать первым лицом, ответственным за существенную долю многомиллиардного бизнеса, – другое. Поэтому весь 2019 год одним из главных вопросов внутри индустрии было, удастся ли Виар поддерживать заинтересованность клиентов на том же уровне, что и при Лагерфельде. И в опубликованном накануне финансовом отчете за 2019 г. на этот вопрос дан положительный ответ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных