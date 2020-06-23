Как для Chanel сложился первый год без Карла Лагерфельда

2019 год – первый для Chanel без Карла Лагерфельда, занимавшего должность креативного директора марки с 1983 г. (легендарный модельер скончался в феврале 2019 г.). Chanel – один из немногих исторических домов моды, по-прежнему остающийся семейной компанией. Сейчас он принадлежит братьям Алану и Жерару Вертхаймерам, внукам Пьера Вертхаймера, основавшего Chanel вместе с Габриэль Шанель. В компании ценят приватность и постоянство, а многие сотрудники работают там по многу лет. Поэтому решение Алана Вертхаймера, по совместительству еще и генерального директора марки, передать бразды творческого правления ближайшей соратнице Лагерфельда Виржини Виар, проработавшей бок о бок с маэстро с середины 1980-х, особо никого не удивило.