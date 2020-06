Какими стали Queen без Фредди Меркьюри

Их пути снова пересеклись в 2011 г. на шоу MTV Europe Awards в Белфасте (Ирландия), куда пригласили и Queen, и Ламберта. Мэй и Тейлор предложили ему выступить вместе. Несколько дней репетиций – и вот они исполняют в прямом эфире The Show Must Go On, We Are the Champions и We Will Rock You. Обязательства перед American Idol у Ламберта к тому времени закончились, и он занял место Меркьюри. В 2012 г. Queen + Adam Lambert совершила небольшой тур, начав с Киева и Москвы и закончив Лондоном. А в 2014 г. отправилась в первое мировое турне.