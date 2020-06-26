Какими стали Queen без Фредди Меркьюри

«Фредди бы любил и ненавидел его, потому что у Адама есть настоящий дар от бога. Это один голос из миллиарда, ни у кого из тех, с кем я когда-либо работал, нет такого диапазона – и такого качества во всем диапазоне, – говорил Мэй интернет-изданию Yahoo. А они с Тейлором прослушали буквально тысячу певцов во время подготовки мюзикла We Will Rock You. – Я видел, как развивался Адам, точно так же, как следил за развитием Фредди <...> Иногда я даже перестаю играть, потому что думаю: «Вот это что такое он сейчас сделал?» Он настолько свободен в своих интерпретациях, что это просто пугает».