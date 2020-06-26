Какими стали Queen без Фредди Меркьюри

Какими стали Queen без Фредди МеркьюриИ как во время пандемии YouTube заменил группе гастрольный тур
В ноябре 1991 г. вокалист рок-группы Queen Фредди Меркьюри умер от пневмонии на фоне СПИДа. Но группа не распалась и выступает до сих пор. В этом году Queen + Adam Lambert, названная так по имени нового фронтмена Адама Ламберта, должна была начать гастроли 24 мая в Италии, а закончить в минувшие выходные в Лондоне.
Из-за пандемии тур, на который было продано 400 000 билетов, пришлось отменить. Группа выкладывает на своем YouTube-канале клипы с прошлых поездок и поет в честь врачей песню You Are The Champions, слегка переделав название знаменитого хита времен Меркьюри (We Are The Champions). Ближайшее турне – по Испании – начнется 23 мая 2021 г. и закончится 7 июля в Мадриде. Проданные на 2020 г. билеты действительны в следующем году.
Как жила и живет группа без Меркьюри?
Возрождение Queen
После смерти Меркьюри бас-гитарист группы Джон Дикон забросил музыку. С тех пор его выходы на сцену можно пересчитать по пальцам, и даже неизвестно, где он сейчас с семьей (у него шестеро детей) – то ли в Лондоне, то ли переехал во Францию. Он автор многих хитов, в том числе I Want To Break Free. Роялти позволяют ему жить безбедно: в 2015 г. Daily Mail оценила его состояние немногим меньше, чем у остальных двух участников группы, – в 85 млн фунтов. Он почти не общается с музыкантами Queen, кроме как по денежным вопросам. Дикон отвечал за финансы, и до сих пор все решения, касающиеся Queen, принимаются при его участии.
Гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор после 1991 г. занялись различными проектами, а попутно продолжали эксплуатировать бренд Queen. В 1992 г. они с Диконом и приглашенными солистами, от Элтона Джона до Лайзы Минелли, дали в Лондоне концерт памяти Меркьюри. Доход от исполнения хитов группы пожертвовали на борьбу со СПИДом.
В швейцарской студии Mountain остались треки, над которыми группа работала перед смертью Меркьюри. В 1995 г. они вошли в студийный альбом Queen Made in Heaven. И не только они. В альбом добавили неизданные или переделанные записи. Например, в треках Made In Heaven, а также I Was Born To Love You голос Фредди настоящий, взятый из его сольного альбома Mr. Bad Guy. А музыка – новая, сыгранная Мэем, Тейлором и Диконом.
В 1997 г. Брайан написал песню No-One but You, посвященную Меркьюри. Он думал включить ее в свой сольный альбом. Но Тейлору пришла в голову другая идея, и запись вышла как сингл под брендом Queen. Это, кстати, последняя студийная запись Дикона.
Дикон был уверен, что Фредди никто не заменит. Но Мэй и Тейлор думали иначе. Они стали организовывать гастроли и записывать альбомы в формате Queen+. То есть Тейлор, Брайан в роли Queen плюс к ним приглашенные музыканты: Лучано Паваротти, Робби Уильямс, Бритни Спирс, Пинк и многие другие. Дикон в этой затее участвовать отказался.
Первым постоянным фронтменом Queen+ в 2004 г. стал блюзовый певец Пол Роджерс. В 2008 г. с ним вышел новый студийный альбом Queen + Paul Rodgers под названием The Cosmos Rocks, песни для которого написали Мэй, Тейлор и Роджерс. Совместная работа продолжалась до 2009 г., когда проект распался и Роджерс вернулся в группу, с которой выступал прежде. Надо было искать ему замену – и она быстро нашлась: Адам Ламберт.
Queen не первая группа, которая сменила состав, лишившись лидера. AC/DC после смерти в 1980 г. Бона Скотта продолжила выступать с Брайаном Джонсоном. Alice In Chains после ухода Лейна Стэйли официально заявила, что не будет когда-либо давать концертов, но сейчас выступает с Уильямом Дювалем.
Откровения Тейлора
В 1994 г., через три года после смерти Фредди Меркьюри, барабанщик Queen Роджер Тейлор выпустил свой альбом Happiness? («Счастье?»). Песня Revelations («Откровения») посвящена тяготам жизни бедняков в США и других странах. Начинается она словами:
Я бывал на Украине,
У них немного еды,
На столе нет сахара.
Но люди там славные
Я бывал в третьем мире,
У них не осталось ничего, кроме надежды.
«Есть люди, которые думают, что это что-то совершенно непростительное, что мы вообще не должны гастролировать. Они думают, что мы должны собрать вещи и уйти в дом престарелых, – объяснял Мэй в колонке для журнала Classic Rock. – Но совершенно очевидно, что не только пожилые, но и по крайней мере два новых поколения по всему миру увлеклись музыкой Queen, полюбили ее и вплели ее в свою жизнь; им нравится видеть, как мы играем вживую с этим мальчиком. Да, Ламберт за это время стал немного старше, но все еще мальчик по сравнению с нами, старыми рокерами. Хотя разница в возрасте не имеет значения».
Как Ламберт искал славу
В этом году Фредди Меркьюри исполнилось бы 74 года. Мэю сейчас 72, Тейлору – 70. Ламберту всего 38 лет. Он родился 29 января 1982 г. в Индианаполисе (Индиана), потом семья переехала в Сан-Диего (Калифорния). У него норвежские корни по отцу, который работал руководителем проекта в IT-разработчике Novatel Wireless. Мать – еврейка с предками из Румынии – была зубным врачом.
Ламберт вспоминает, что открыл для себя Queen в 10 лет. Отец повел его с младшим братом в кино на комедию «Мир Уэйна» (Wayne’s World, 1992). В начале фильма пятеро героев поют в машине Bohemian Rhapsody. Ламберт наверняка слышал песни группы и раньше, но тут его, что называется, зацепило. «Я спросил папу: «Что это за песня?» И он сказал: «О, это Queen!» Когда мы вернулись домой, он дал мне несколько альбомов Queen» (цитата по сайту Ultimate Classic Rock).
Ламберт увлекся искусством еще в детстве: был звездой школьного театра, играл в школьных музыкальных группах. Поступив в Университет штата Калифорния, он проучился пять недель – и бросил его ради артистической карьеры. Подрабатывал в шоу на круизном лайнере, участвовал в мировом турне Anita Mann Productions, выступал в мюзиклах на Бродвее.
Как-то Ламберт разговорился с участницей известной поп-группы Pussycat Dolls Кармит Бачар и в 2004 г. стал выступать в ее ночном клубе Freedom в Лос-Анджелесе. А в следующем году Ламберт, которого мать воспитывала иудеем, исполнял «Шир ла-Шалом» на концерте, посвященном Ицхаку Рабину (в кармане премьер-министра после убийства был найден окровавленный листок с текстом этой песни). Еще через год стал участником рок-группы The Citizen Vein. Потом работал в мюзикле «Злая» (Wicked) по мотивам «Удивительного волшебника из страны Оз».
«Проскочила искра»
Ничего из вышеперечисленного не принесло Ламберту такого успеха, о котором он грезил. Как-то на фестивале Burning Man Ламберт решил поэкспериментировать с «кое-какими», по его выражению, грибами. И тут его накрыло: «Я посмотрел на облака и сказал: «О! Надо идти на American Idol» (в России на это шоу похожи «Голос» и «Фабрика звезд»).
Обязательное условие участия в American Idol – отказ от всех остальных контрактов из индустрии развлечения. Другими словами, если бы его выгнали из шоу в самом начале, он остался бы без работы. 26-летний Ламберт решил рискнуть. Первой песней он выбрал Rock With You Майкла Джексона. Школьником он исполнял на конкурсах песни этого певца – и они приносили ему победу. Но на отборе кандидатов для American Idol судей Ламберт не впечатлил. Тогда он упросил их дать ему попробовать еще одну композицию. Выбрал Bohemian Rhapsody – и благодаря ей попал в 2009 г. в телешоу.
Мэй впервые услышал о Ламберте от своих фанатов. Они писали ему в соцсетях, что в США есть парень, потрясающе исполняющий песню Queen. Мэй заинтересовался и полез смотреть ролик на YouTube. Тем временем в American Idol осталось два финалиста, один из которых – Ламберт. Продюсеры шоу связались с Queen с просьбой выступить с обоими в финале с той же Bohemian Rhapsody.
Ламберт не выиграл шоу – он занял второе место, уступив Крису Аллену. Зато обратил на себя внимание Мэя и Тейлора. «Оба [финалиста] были хорошими певцами, и оба хорошо держались на сцене, с обоими было легко общаться, – вспоминал Мэй. – Но было ясно видно, что между нами и Адамом [Ламбертом] проскочила искра».
Быть не как Фредди
Ламберту было не до Queen – он выпустил свой первый альбом For Your Entertainment (песню Fever для него написала Леди Гага) и гастролировал, отрабатывая контракт с American Idol.
Их пути снова пересеклись в 2011 г. на шоу MTV Europe Awards в Белфасте (Ирландия), куда пригласили и Queen, и Ламберта. Мэй и Тейлор предложили ему выступить вместе. Несколько дней репетиций – и вот они исполняют в прямом эфире The Show Must Go On, We Are the Champions и We Will Rock You. Обязательства перед American Idol у Ламберта к тому времени закончились, и он занял место Меркьюри. В 2012 г. Queen + Adam Lambert совершила небольшой тур, начав с Киева и Москвы и закончив Лондоном. А в 2014 г. отправилась в первое мировое турне.
«Фредди бы любил и ненавидел его, потому что у Адама есть настоящий дар от бога. Это один голос из миллиарда, ни у кого из тех, с кем я когда-либо работал, нет такого диапазона – и такого качества во всем диапазоне, – говорил Мэй интернет-изданию Yahoo. А они с Тейлором прослушали буквально тысячу певцов во время подготовки мюзикла We Will Rock You. – Я видел, как развивался Адам, точно так же, как следил за развитием Фредди <...> Иногда я даже перестаю играть, потому что думаю: «Вот это что такое он сейчас сделал?» Он настолько свободен в своих интерпретациях, что это просто пугает».
«Адам – первый известный нам человек, который может воспроизвести все вещи Queen без малейшего напряжения. Он дарован нам свыше», – сказал Мэй в интервью интернет-изданию Blabbermouth.
Камингаут без политики
Шоу American Idol подходило к концу, когда таблоиды опубликовали фото Ламберта, жарко целующегося с гитаристом Томми Джо Рэтлиффом. Ламберт публично подтвердил то, что все и так знали: он гей. «Я не знаю, каково жилось Фредди [Меркьюри], вынужденному скрывать свою сексуальную ориентацию», – говорил он журналу Attitude. Сам Ламберт с 18 лет не делал из этого тайны, но и не был слишком демонстративен. Относительно камингаута он уточнил CNN, что здесь нет никакой политики: «Я стараюсь быть певцом, а не лидером защиты прав человека». Единственной женщиной, с которой он целовался, была американская певица Ke$ha (Кеша Роуз Себерт).
«Сначала я пытался петь и двигаться [как Фредди Меркьюри], затем я стал просто петь его песни», – рассказывал Ламберт The Sun. Он выделяется своим театральным стилем исполнения и яркой индивидуальностью, отмечает The Sun. Мэю и Тейлору тоже понравилось, что Ламберт не пытается копировать Фредди, а поет своим настоящим голосом.
Если кино мешает петь
Ламберт не утратил актерских амбиций. Он снимался в 13-й серии третьего сезона сериала «Милые обманщицы» (Pretty Little Liars, 2010–2017) – камео, а также в пяти сериях пятого сезона «Лузеров» (Glee, 2009–2015) в роли Эллиота «Старчайлда» Гилберта – певца из Джерси, мечтающего о вершинах шоу-бизнеса. Он буквально мелькнул на пару секунд в фильме «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody, 2018) в роли водителя-дальнобойщика. Времени на кино у него не хватает из-за музыки.
Помимо Queen он работает над собственными проектами. В 2012 г. вышел его альбом Trespassing, занявший первое место в Billboard 200. В 2015 г. – The Original High (третье место). С 1 по 9 сентября этого года Ламберт должен был отправиться в европейский тур в поддержку своего нового сольного альбома Velvet. Увы, его, как и тур Queen, пришлось отменить из-за пандемии.