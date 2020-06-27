Каким будет обновленный ресторан «Кококо» в Новой Голландии

Первоначально Шнурова планировала открыть ресторан высокой кухни и кафе. «Когда команда острова Новая Голландия предложила мне помещение в «Доме 12», я задумалась над тем, какую концепцию смогу там реализовать. Я поняла, что «Кококо» достиг своего потолка на нынешнем месте. Кроме того, от команды острова было озвучено пожелание открыть бистро. Так родилась идея представить обновленный «Кококо» уже в двух концепциях», — объясняет Шнурова формат нового проекта. Но в процессе формирования меню решили добавить кондитерскую с собственной выпечкой. Во-первых, потому что построили пекарню. А во-вторых, чтобы не убирать из предложения знаменитые десерты шеф-повара Игоря Гришечкина, которые не уместились в меню ресторана и бистро. В Cococouture в идеале хотят сервировать только два сета (подлиннее и более лаконичный), но это непросто с экономической точки зрения, поэтому будут смотреть по ситуации. Кухня всех трех проектов будет развиваться в том же направлении, какое закладывалось с основания «Кококо» — современное прочтение русской кухни, рассказывает Гришечкин. Главных приемов два: традиционные русские продукты по рецептам и технологиям кухонь других стран (например, «хумус» из семечек подсолнуха или «песто» из укропа) или, наоборот, русские техники и экзотические продукты.