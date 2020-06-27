Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Стиль жизни

Каким будет обновленный ресторан «Кококо» в Новой Голландии

Он объединит ресторан высокой кухни, бистро и кондитерскую
Анна Шилова
Зал Cococouture займет угловое помещение с эркерным окном в корпусе № 12 на пересечении набережных Крюкова и Адмиралтейского каналов /Новая Голландия

В отреставрированном здании корпуса «Дом 12» на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге открывается обновленный ресторан «Кококо». В новой версии он включит ресторан уровня fine-dining Cococouture, кафе Cococo bistro и кондитерскую. Первым начнет работу Cococo bistro, уточняет владелица ресторана Матильда Шнурова. Его веранду планируют открыть как только власти Петербурга разрешат работу ресторанных площадок на свежем воздухе. Следом откроется основной зал. Кондитерскую и Cococouture хотят открыть в августе.

Ресторан «Кококо» открылся в 2012 г. в цокольном помещении на улице Некрасова в Петербурге. В апреле 2016 г. он переехал в отель So Sofitel (на момент открытия ресторана отель управлялся под брендом W). За годы работы «Кококо» стал одним из самых известных и успешных ресторанов города, а летом 2019 г. вошел в расширенный список лучших ресторанов мира The World’s Best Restaurants, заняв 104-е место. «Мы долго выбирали арендатора на место ресторана в здании «Дом 12». Это очень красивое пространство, и нам важно было найти для него уникальный проект. «Кококо» – один из самых интересных ресторанов в Петербурге, он по праву занял свое место в международном рейтинге The World’s Best Restaurants», – рассказывала «Ведомостям» генеральный директор «Новой Голландии» Роксана Шатуновская.

Впервые сразу два российских ресторана попали в двадцатку лучших в мире

Московские White Rabbit и Twins Garden заняли 13-е и 19-е места в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants

Инвестиции в «Кококо» Шнурова никогда не раскрывала. Эксперты рынка оценивали возможные вложения в «Кококо» в W в $1 млн. Шнурова подтверждает, что это реальные цифры и не скрывает, что инвестиции в проекты в Новой Голландии значительно больше. «Кококо» в W окупился за год и восемь месяцев, уточняет Шнурова. Возврата вложений в Новую Голландию она ожидает примерно в эти же сроки, но с оговоркой, что ограничения из-за пандемии COVID-19 затрудняют планирование. Средний чек в Cococouture будет сопоставим с «Кококо», в Cococo bistro — ниже.

Фотогалерея / 
5 фото

Блюда из меню Cococo bistro

Первоначально Шнурова планировала открыть ресторан высокой кухни и кафе. «Когда команда острова Новая Голландия предложила мне помещение в «Доме 12», я задумалась над тем, какую концепцию смогу там реализовать. Я поняла, что «Кококо» достиг своего потолка на нынешнем месте. Кроме того, от команды острова было озвучено пожелание открыть бистро. Так родилась идея представить обновленный «Кококо» уже в двух концепциях», — объясняет Шнурова формат нового проекта. Но в процессе формирования меню решили добавить кондитерскую с собственной выпечкой. Во-первых, потому что построили пекарню. А во-вторых, чтобы не убирать из предложения знаменитые десерты шеф-повара Игоря Гришечкина, которые не уместились в меню ресторана и бистро. В Cococouture в идеале хотят сервировать только два сета (подлиннее и более лаконичный), но это непросто с экономической точки зрения, поэтому будут смотреть по ситуации. Кухня всех трех проектов будет развиваться в том же направлении, какое закладывалось с основания «Кококо» — современное прочтение русской кухни, рассказывает Гришечкин. Главных приемов два: традиционные русские продукты по рецептам и технологиям кухонь других стран (например, «хумус» из семечек подсолнуха или «песто» из укропа) или, наоборот, русские техники и экзотические продукты.

На месте прежнего «Кококо» появится ресторан здоровой еды Bio My Bio. Все блюда в нем не содержат сахар, глютен и лактозу. С апреля Bio My Bio работает на доставку и откроется после окончания действия запрета на работу ресторанов из-за COVID-19.

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных