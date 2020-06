Каким будет обновленный ресторан «Кококо» в Новой Голландии

Ресторан «Кококо» открылся в 2012 г. в цокольном помещении на улице Некрасова в Петербурге. В апреле 2016 г. он переехал в отель So Sofitel (на момент открытия ресторана отель управлялся под брендом W). За годы работы «Кококо» стал одним из самых известных и успешных ресторанов города, а летом 2019 г. вошел в расширенный список лучших ресторанов мира The World’s Best Restaurants, заняв 104-е место. «Мы долго выбирали арендатора на место ресторана в здании «Дом 12». Это очень красивое пространство, и нам важно было найти для него уникальный проект. «Кококо» – один из самых интересных ресторанов в Петербурге, он по праву занял свое место в международном рейтинге The World’s Best Restaurants», – рассказывала «Ведомостям» генеральный директор «Новой Голландии» Роксана Шатуновская.