Каким будет обновленный ресторан «Кококо» в Новой Голландии

Каким будет обновленный ресторан «Кококо» в Новой ГолландииОн объединит ресторан высокой кухни, бистро и кондитерскую
В отреставрированном здании корпуса «Дом 12» на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге открывается обновленный ресторан «Кококо». В новой версии он включит ресторан уровня fine-dining Cococouture, кафе Cococo bistro и кондитерскую. Первым начнет работу Cococo bistro, уточняет владелица ресторана Матильда Шнурова. Его веранду планируют открыть как только власти Петербурга разрешат работу ресторанных площадок на свежем воздухе. Следом откроется основной зал. Кондитерскую и Cococouture хотят открыть в августе.
Ресторан «Кококо» открылся в 2012 г. в цокольном помещении на улице Некрасова в Петербурге. В апреле 2016 г. он переехал в отель So Sofitel (на момент открытия ресторана отель управлялся под брендом W). За годы работы «Кококо» стал одним из самых известных и успешных ресторанов города, а летом 2019 г. вошел в расширенный список лучших ресторанов мира The World’s Best Restaurants, заняв 104-е место. «Мы долго выбирали арендатора на место ресторана в здании «Дом 12». Это очень красивое пространство, и нам важно было найти для него уникальный проект. «Кококо» – один из самых интересных ресторанов в Петербурге, он по праву занял свое место в международном рейтинге The World’s Best Restaurants», – рассказывала «Ведомостям» генеральный директор «Новой Голландии» Роксана Шатуновская.
Инвестиции в «Кококо» Шнурова никогда не раскрывала. Эксперты рынка оценивали возможные вложения в «Кококо» в W в $1 млн. Шнурова подтверждает, что это реальные цифры и не скрывает, что инвестиции в проекты в Новой Голландии значительно больше. «Кококо» в W окупился за год и восемь месяцев, уточняет Шнурова. Возврата вложений в Новую Голландию она ожидает примерно в эти же сроки, но с оговоркой, что ограничения из-за пандемии COVID-19 затрудняют планирование. Средний чек в Cococouture будет сопоставим с «Кококо», в Cococo bistro — ниже.
Первоначально Шнурова планировала открыть ресторан высокой кухни и кафе. «Когда команда острова Новая Голландия предложила мне помещение в «Доме 12», я задумалась над тем, какую концепцию смогу там реализовать. Я поняла, что «Кококо» достиг своего потолка на нынешнем месте. Кроме того, от команды острова было озвучено пожелание открыть бистро. Так родилась идея представить обновленный «Кококо» уже в двух концепциях», — объясняет Шнурова формат нового проекта. Но в процессе формирования меню решили добавить кондитерскую с собственной выпечкой. Во-первых, потому что построили пекарню. А во-вторых, чтобы не убирать из предложения знаменитые десерты шеф-повара Игоря Гришечкина, которые не уместились в меню ресторана и бистро. В Cococouture в идеале хотят сервировать только два сета (подлиннее и более лаконичный), но это непросто с экономической точки зрения, поэтому будут смотреть по ситуации. Кухня всех трех проектов будет развиваться в том же направлении, какое закладывалось с основания «Кококо» — современное прочтение русской кухни, рассказывает Гришечкин. Главных приемов два: традиционные русские продукты по рецептам и технологиям кухонь других стран (например, «хумус» из семечек подсолнуха или «песто» из укропа) или, наоборот, русские техники и экзотические продукты.
На месте прежнего «Кококо» появится ресторан здоровой еды Bio My Bio. Все блюда в нем не содержат сахар, глютен и лактозу. С апреля Bio My Bio работает на доставку и откроется после окончания действия запрета на работу ресторанов из-за COVID-19.