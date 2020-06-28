Как музеи и галереи вышли из карантина

Как музеи и галереи вышли из карантинаСреди выставок, открывающихся после отмены самоизоляции, почти нет проходных
Разбитое на сеансы, чтобы народ не скапливался, время посещения музеев, плюс дезинфекция пространства между сеансами, плюс обязательные маски – все это стало даже в большей степени музейными приметами, чем транспортно-магазинными. Если в супермаркетах и метро большинство носит маски на подбородке или вовсе под ним, то смотрители в музеях сидят в масках и за посетителями следят. Последние наряжены не только в маски и перчатки, но и в бахилы (их дают на входе).
Сеансы выбирают онлайн – к примеру, многоэтажное устройство «Мультимедиа арт музея» (МАММ) позволяет принять до 300 посетителей в течение одного временного слота. Слоты в МАММе длятся по три часа, в Музее Москвы и Музее современного искусства «Гараж» – по полтора. В некоторых музеях работают кассы, но рекомендуется покупать билеты онлайн. При этом 16 июня днем – это был первый рабочий день МАММа, как и «Гаража», Московского музея современного искусства и Музея Москвы, – на сеанс 15.00 было продано около 30 билетов, и пришли не все. Едва ли больше посетителей было в Московском музее современного искусства.
МАММ, впрочем, 29 июня закрывается на плановый ремонт до осени. Но заработали и заработают в ближайшие дни другие выставки в музеях и галереях. Едва ли на этих площадках будет очень людно. Но, может быть, как раз поэтому в условиях все еще не отступившей эпидемии их не страшно посетить.
Новая Третьяковка
3 июля откроется масштабная (более сотни произведений) выставка современного искусства, переданного в дар Третьяковке Владимиром Смирновым и Константином Сорокиным и составившего важнейшую часть галерейного фонда искусства 2000–2010-х гг. Кураторы проекта «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина» – Ирина Горлова, Владимир Логутов, Игорь Волков. Выставка продлится до 6 сентября.
А 7 июля заработает (и будет работать до 11 октября) долгожданный блокбастер – выставка «Ненавсегда. 1968–1995», анализирующая эпоху застоя. Экспозиция, собранная Кириллом Светляковым, Юлией Воротынцевой и Анастасией Курляндцевой, станет второй частью трилогии, начатой в 2017 г. «Оттепелью». Только если «Оттепель» анализировала скорее стиль, символы и приметы времени, то в «Ненавсегда» авторы обещают представить «анализ индивидуального и массового сознания на материале художественных произведений».
Музей Москвы
Первым после карантина заработал третий корпус (тот, что справа, если входить с Садового кольца) с постоянной экспозицией «История Москвы для детей и взрослых» и новой выставкой «Остоженка: проект в проекте». Она посвящена истории улицы, где располагается музей, и архитектурному бюро «Остоженка», которое 30 лет занимается «проектированием на этом самом месте и для этого места», так прокомментировал тему экспозиции ее куратор Юрий Аввакумов.
А в Белом зале первого корпуса музея 17 июля откроется (и будет работать до 23 июля) выставка «Москва. Великая пустота», посвященная столице времен самоизоляции. Она составлена из 45 снимков Сергея Пономарева. Известный фотограф, трижды лауреат World Press Photo, удостоенный в 2016 г. (вместе с другими авторами съемки для The New York Times) Пулитцеровской премии за освещение кризиса беженцев в Европе, а в 2017-м награжденный за фотохронику войны в Ираке Золотой медалью Роберта Капы, всю весну снимал обезлюдевший город.
Московский музей современного искусства
В здании на Петровке продолжил (до 13 сентября) работу юбилейный проект «ММОМА 99/19», а в образовательном центре ММОМА в Ермолаевском переулке все еще идет (до 24 августа) выставка «Воспоминание об APTART» – шестая из цикла «Коллекция. Точка обзора». Как и «ММОМА 99/19», она исследует собственную музейную коллекцию. Также заработали входящие в состав музейного объединения Музей Вадима Сидура в Перове и Музей-мастерская Налбандяна.
«Гараж»
Музей продлил все весенние выставки, включая «Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985» (до 2 августа) и «Мы храним наши белые сны». Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969» (до 9 августа). Та и другая стали результатом больших кураторских исследований, позволяющих адекватно взглянуть на отечественное искусство XX в. и его историю.
Из нового – открытый на Площади искусств перед музеем 12 июня, в день рождения «Гаража», объект казахского художника Ербосына Мельдибекова «Трансформер» (будет стоять до 29 ноября). Созданный для программы Garage Square Commission, он тоже подвел итог исследования. Работа Мельдибекова посвящена столетней истории монументов в ташкентском Сквере эмира Тимура. Сквер сменил шесть названий, а отвергнутых монументов было восемь, начиная с памятника русскому военачальнику Константину фон Кауфману (до революции) и заканчивая скульптурными портретами Ленина, Сталина, Маркса. Теперь стоит девятый, свидетельствующий о смене приоритетов, – эмир Тимур на коне.
«Наши художники»
Галерея, всегда устраивающая проекты музейного уровня, 24 марта открыла, а через день вынуждена была закрыть выставку «Частный случай. Роберт Фальк». Теперь она снова заработала – непонятно, как долго это продлится, поэтому стоит поторопиться. Здесь 40 живописных работ Фалька. Несколько ранних портретов и пейзажей выставляются публично впервые, и также впервые тут можно увидеть портрет Соломона Михоэлса, сделанный Фальком накануне гибели актера.
Artstory
16 июня галерея устроила рестарт выставки краснодарского художника Владимира Мигачева «Пустота», к названию которой сооснователь галереи Люсинэ Петросян предлагает добавить слова «В поисках выхода». Открытая впервые накануне эпидемии коронавируса и теперь продленная до 19 июля выставка сегодня выглядит пророчеством. На самом деле пустынные пейзажи и обезлюдевшие улицы Мигачева вдохновлены романом Сартра «Тошнота», ставшего вдруг тоже вновь актуальным.
«Триумф»
До 19 июля будет работать уже открывшийся групповой проект «Чрезвычайное положение», отражающий настроения современных художников на фоне эпидемии, их рефлексию по поводу происходящего. Это первая в Москве офлайн-выставка, посвященная главному событию последних трех месяцев. И выставка беспримерная по числу участников (их почти полсотни), среди которых Дмитрий Гутов, Айдан Салахова, AES+F, Алиса Йоффе, Ульяна Подкорытова, Арсен Ревазов, Иван Лунгин, Павел Отдельнов, Слава Птрк, Николай Онищенко, Дмитрий Венков, Recycle Group. Разумеется, здесь есть и давно созданные работы, находящиеся в коллекции «Триумфа», – авторства, в частности, Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Александра Бродского, старое видео AES, созданное еще без Владимира Фридкеса. Но поразительно, что галерея привлекла к созданию новых вещей не только российских художников. На выставке есть, например, живопись Чинчжу Ли и Джан Ен Мин из Кореи, написанная в дни карантина и только что доставленная в Москву.