Как музеи и галереи вышли из карантина

Сеансы выбирают онлайн – к примеру, многоэтажное устройство «Мультимедиа арт музея» (МАММ) позволяет принять до 300 посетителей в течение одного временного слота. Слоты в МАММе длятся по три часа, в Музее Москвы и Музее современного искусства «Гараж» – по полтора. В некоторых музеях работают кассы, но рекомендуется покупать билеты онлайн. При этом 16 июня днем – это был первый рабочий день МАММа, как и «Гаража», Московского музея современного искусства и Музея Москвы, – на сеанс 15.00 было продано около 30 билетов, и пришли не все. Едва ли больше посетителей было в Московском музее современного искусства.