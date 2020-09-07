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Этот поезд в снегах

Почему последние сериалы-антиутопии значат больше, чем вкладывали в них режиссеры
Наталья Курчатова
«Сквозь снег», сериал-ремейк одноименного фильма Пон Чжун Хо /Studio T

Карантинный год застопорил ряд громких сериальных проектов, но те, что были запущены ранее и подоспели к лету 2020-го, принесли весьма показательный урожай антиутопий. Самые, пожалуй, заметные – «О дивный новый мир» и «Сквозь снег».

Первый – сериальная адаптация романа Олдоса Хаксли, над которой работали в том числе американский шоураннер Дэвид Винер и британцы Грант Моррисон и Оуэн Харрис. Моррисон – писатель, оккультист и автор ряда комиксов про Бэтмена и Супермена, Харрис – один из режиссеров нашумевшего футуристического проекта «Черное зеркало», родство с визуальной манерой которого чувствуется и в «Дивном новом мире».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных