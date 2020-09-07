Этот поезд в снегах

Первый – сериальная адаптация романа Олдоса Хаксли, над которой работали в том числе американский шоураннер Дэвид Винер и британцы Грант Моррисон и Оуэн Харрис. Моррисон – писатель, оккультист и автор ряда комиксов про Бэтмена и Супермена, Харрис – один из режиссеров нашумевшего футуристического проекта «Черное зеркало», родство с визуальной манерой которого чувствуется и в «Дивном новом мире».