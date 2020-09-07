Этот поезд в снегах

Этот поезд в снегахПочему последние сериалы-антиутопии значат больше, чем вкладывали в них режиссеры
Карантинный год застопорил ряд громких сериальных проектов, но те, что были запущены ранее и подоспели к лету 2020-го, принесли весьма показательный урожай антиутопий. Самые, пожалуй, заметные – «О дивный новый мир» и «Сквозь снег».
Первый – сериальная адаптация романа Олдоса Хаксли, над которой работали в том числе американский шоураннер Дэвид Винер и британцы Грант Моррисон и Оуэн Харрис. Моррисон – писатель, оккультист и автор ряда комиксов про Бэтмена и Супермена, Харрис – один из режиссеров нашумевшего футуристического проекта «Черное зеркало», родство с визуальной манерой которого чувствуется и в «Дивном новом мире».
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