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Новое искусство нового времени

Биеннале и триеннале современного искусства открылись в Москве
Олег Краснов
На фасаде Музея Москвы появились объекты и инсталляции /Пресс-служба VII Московской международной биеннале молодого искусства

Два крупных столичных проекта, VII Московская международная биеннале молодого искусства и вторая Триеннале российского современного искусства, должны были открыться еще весной – летом этого года, но карантин внес коррективы. Первый не мог доставить в Россию ни западных кураторов и художников, ни произведения. Второй был лишен и физического пространства – организатор, музей «Гараж», одним из первых принял решение о закрытии институции еще в самом начале пандемии. Впрочем, вынужденная отсрочка пошла, вероятно, на пользу всем.

Биеннале: странствующая молодежь

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных