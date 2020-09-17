Новое искусство нового времени

Два крупных столичных проекта, VII Московская международная биеннале молодого искусства и вторая Триеннале российского современного искусства, должны были открыться еще весной – летом этого года, но карантин внес коррективы. Первый не мог доставить в Россию ни западных кураторов и художников, ни произведения. Второй был лишен и физического пространства – организатор, музей «Гараж», одним из первых принял решение о закрытии институции еще в самом начале пандемии. Впрочем, вынужденная отсрочка пошла, вероятно, на пользу всем.