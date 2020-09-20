Лучше закрыть глаза

Лучше закрыть глазаВ Эрмитаже открылась экспозиция Александра Сокурова «Lk 15, 11–32. Рембрандт. Посвящение»
Работа Александра Сокурова и группы молодых авторов (скульпторов Владимира Бродарского и Екатерины Пильниковой, а также художника Алексея Перепелкина) увидела свет еще в прошлом году в русском павильоне Венецианского биеннале современного искусства. Тогда темой биеннале была поговорка: «Чтоб вы жили в интересные времена». Так говорят в Китае, когда желают недоброе. Конфуций предостерегал: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен!» В русской интерпретации Тютчева («Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые») все не так мрачно, но в наши дни китайские коллеги кажутся прозорливее. Зрители проекта Сокурова, наблюдающие сегодня одновременно и сирийскую войну, и политический кризис в Белоруссии, и затяжной украинский прыжок в Европу без парашюта, вряд ли разделят тютчевский оптимизм.
Цифры в начале названия инсталляции отсылают к Евангелию от Луки, к тому самому месту, откуда пошла в мир притча о блудном сыне. Как рассказывает Лука, некий сын некоего отца покинул родительский дом и расточил имение свое, живя распутно. Настали трудные времена. Сын обнищал, оголодал, раскаялся и решил вернуться к отцу. Отец же, завидев его издали, приказал готовить пир, ибо «сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И тут все стали веселиться. В самом деле, есть чему радоваться, когда сын, попытав другие пути, признает, что истина на стороне отца. Таков канонический сюжет.