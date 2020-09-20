Лучше закрыть глаза

Работа Александра Сокурова и группы молодых авторов (скульпторов Владимира Бродарского и Екатерины Пильниковой, а также художника Алексея Перепелкина) увидела свет еще в прошлом году в русском павильоне Венецианского биеннале современного искусства. Тогда темой биеннале была поговорка: «Чтоб вы жили в интересные времена». Так говорят в Китае, когда желают недоброе. Конфуций предостерегал: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен!» В русской интерпретации Тютчева («Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые») все не так мрачно, но в наши дни китайские коллеги кажутся прозорливее. Зрители проекта Сокурова, наблюдающие сегодня одновременно и сирийскую войну, и политический кризис в Белоруссии, и затяжной украинский прыжок в Европу без парашюта, вряд ли разделят тютчевский оптимизм.