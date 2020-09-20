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Лучше закрыть глаза

В Эрмитаже открылась экспозиция Александра Сокурова «Lk 15, 11–32. Рембрандт. Посвящение»
Ольга Андреева
Выставка «Lk 15, 11-32. Рембрандт. Посвящение» /Государственный Эрмитаж

Работа Александра Сокурова и группы молодых авторов (скульпторов Владимира Бродарского и Екатерины Пильниковой, а также художника Алексея Перепелкина) увидела свет еще в прошлом году в русском павильоне Венецианского биеннале современного искусства. Тогда темой биеннале была поговорка: «Чтоб вы жили в интересные времена». Так говорят в Китае, когда желают недоброе. Конфуций предостерегал: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен!» В русской интерпретации Тютчева («Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые») все не так мрачно, но в наши дни китайские коллеги кажутся прозорливее. Зрители проекта Сокурова, наблюдающие сегодня одновременно и сирийскую войну, и политический кризис в Белоруссии, и затяжной украинский прыжок в Европу без парашюта, вряд ли разделят тютчевский оптимизм.

Цифры в начале названия инсталляции отсылают к Евангелию от Луки, к тому самому месту, откуда пошла в мир притча о блудном сыне. Как рассказывает Лука, некий сын некоего отца покинул родительский дом и расточил имение свое, живя распутно. Настали трудные времена. Сын обнищал, оголодал, раскаялся и решил вернуться к отцу. Отец же, завидев его издали, приказал готовить пир, ибо «сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И тут все стали веселиться. В самом деле, есть чему радоваться, когда сын, попытав другие пути, признает, что истина на стороне отца. Таков канонический сюжет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных