Девушки выигрывают

В конкурс «Кинотавра» были отобраны лучшие авторские картины последнего года. Твердовский, Сегал, Карас, Меликян, Молочников – если в стране есть режиссеры-звезды, то сегодня это они. Звезды традиционно снимают звезд, поэтому в конкурсных фильмах можно увидеть и Светлану Ходченкову, и Константина Хабенского, и Чулпан Хаматову, и Анну Чиповскую. Последнюю – рекордные четыре раза.