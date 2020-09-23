Мировой арт-рынок привыкает к новой жизни

Карантинные меры, введенные во время коронавирусной пандемии, способствуют помимо прочего появлению необычных форматов торгов и цифровых альянсов на арт-рынке. Например, руководство старейшей экспозиции искусства и антиквариата Франции La Biennale Paris, потеряв из-за COVID-19 надежду открыть ярмарку в начале осени в Гран-Пале, приняло беспрецедентное решение организовать мероприятие в режиме разрозненных выставок. Кульминацией биеннале станут октябрьские онлайн-торги, которые будут проведены при участии новых партнеров La Biennale Paris – аукционистов Christie’s.