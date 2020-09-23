Мировой арт-рынок привыкает к новой жизни

Мировой арт-рынок привыкает к новой жизниАукционы в пустом зале, онлайн-торги и необычные арт-альянсы
Карантинные меры, введенные во время коронавирусной пандемии, способствуют помимо прочего появлению необычных форматов торгов и цифровых альянсов на арт-рынке. Например, руководство старейшей экспозиции искусства и антиквариата Франции La Biennale Paris, потеряв из-за COVID-19 надежду открыть ярмарку в начале осени в Гран-Пале, приняло беспрецедентное решение организовать мероприятие в режиме разрозненных выставок. Кульминацией биеннале станут октябрьские онлайн-торги, которые будут проведены при участии новых партнеров La Biennale Paris – аукционистов Christie’s.
Успел посотрудничать с 39 всемирно известными дилерами и Sotheby’s. В июне 2020 г. на виртуальных аукционах «Глазами дилера» (The Dealer’s Eye: London и The Dealer’s Eye: New York) участники торгов приобрели 117 картин и рисунков старых мастеров и художников XIX в.