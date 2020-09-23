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Мировой арт-рынок привыкает к новой жизни

Аукционы в пустом зале, онлайн-торги и необычные арт-альянсы
Мария Разумова
Приложение для онлайн-торгов произведениями искусства /Fair Warning Art

Карантинные меры, введенные во время коронавирусной пандемии, способствуют помимо прочего появлению необычных форматов торгов и цифровых альянсов на арт-рынке. Например, руководство старейшей экспозиции искусства и антиквариата Франции La Biennale Paris, потеряв из-за COVID-19 надежду открыть ярмарку в начале осени в Гран-Пале, приняло беспрецедентное решение организовать мероприятие в режиме разрозненных выставок. Кульминацией биеннале станут октябрьские онлайн-торги, которые будут проведены при участии новых партнеров La Biennale Paris – аукционистов Christie’s.

Успел посотрудничать с 39 всемирно известными дилерами и Sotheby’s. В июне 2020 г. на виртуальных аукционах «Глазами дилера» (The Dealer’s Eye: London и The Dealer’s Eye: New York) участники торгов приобрели 117 картин и рисунков старых мастеров и художников XIX в.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных