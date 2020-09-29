Неспортивное поведение

Звезда подмосковного Перова, обаятельный блондин с чубом (Александру Петрову 31 год, но он вполне убедительно изображает 16-летнего Эдика Стрельцова) на спор чеканит «сотку» мячом – иначе его девушка, буфетчица из пивной, не попадет на матч. Матч, конечно, любительский – зрители лузгают семечки, а в ворота то и дело забредает корова. Но скоро Эдика Стрельцова заметит тренер «Торпедо» («Что за пионер?» – «Хороший пионер») и заберет в большую Москву.