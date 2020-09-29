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Неспортивное поведение

Фильм «Стрельцов» как фантазия на тему реальной биографии
Ольга Маршева
На поле «легенда № 8» смотрится как молодой Аполлон и играет тоже примерно как бог /Студия Тритэ

Даже если вы ничего не понимаете в футболе, про Эдуарда Стрельцова наверняка слышали. Если не о его выдающихся спортивных достижениях, то уж о превратностях судьбы – точно.

Звезда подмосковного Перова, обаятельный блондин с чубом (Александру Петрову 31 год, но он вполне убедительно изображает 16-летнего Эдика Стрельцова) на спор чеканит «сотку» мячом – иначе его девушка, буфетчица из пивной, не попадет на матч. Матч, конечно, любительский – зрители лузгают семечки, а в ворота то и дело забредает корова. Но скоро Эдика Стрельцова заметит тренер «Торпедо» («Что за пионер?» – «Хороший пионер») и заберет в большую Москву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных