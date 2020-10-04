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Гранд-ковид-премьеры

Как начался самый странный театральный сезон
Лейла Гучмазова
«ДОН КАРЛОС» /ДАМИР ЮСУПОВ / БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Пусть на смену прежнему карантину уже наметился новый и треть осени уже проскочила, главное, театры наконец открылись и предъявляют премьеры. Постковидный сезон принес новые шутки. Про заполненный на две трети зал погрустневшие театральные остряки говорят: «Такой теперь аншлаг». Престижна уже не середина партера, а кресло у прохода с выразительной проплешиной рядом. Если тебя, критика или эксперта, администратор привечает, то выпишет уважительное место с двумя пустотами справа и слева. МХТ как флагман и заслуженный креативщик придумал надувных болванчиков в человеческий рост – их рассаживают парами, чтобы прикрыть зияющие пустоты. Не потемкинская деревня, конечно, и не крашеная трава, но внешний вид зала улучшает. Потому что не только зрителям непривычно, но и артисты нервничают. Им, воспитанным на настоящих аншлагах, почти физически трудно играть при полупустых залах. Особенно премьеры. А именно премьеры сейчас в цене, обновления хочется как никогда.

Четыре премьеры Большого

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных