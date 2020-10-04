Гранд-ковид-премьеры

Пусть на смену прежнему карантину уже наметился новый и треть осени уже проскочила, главное, театры наконец открылись и предъявляют премьеры. Постковидный сезон принес новые шутки. Про заполненный на две трети зал погрустневшие театральные остряки говорят: «Такой теперь аншлаг». Престижна уже не середина партера, а кресло у прохода с выразительной проплешиной рядом. Если тебя, критика или эксперта, администратор привечает, то выпишет уважительное место с двумя пустотами справа и слева. МХТ как флагман и заслуженный креативщик придумал надувных болванчиков в человеческий рост – их рассаживают парами, чтобы прикрыть зияющие пустоты. Не потемкинская деревня, конечно, и не крашеная трава, но внешний вид зала улучшает. Потому что не только зрителям непривычно, но и артисты нервничают. Им, воспитанным на настоящих аншлагах, почти физически трудно играть при полупустых залах. Особенно премьеры. А именно премьеры сейчас в цене, обновления хочется как никогда.