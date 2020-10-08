В Лондоне и Нью-Йорке начался сезон аукционов старинных скрипок

Компания ежегодно проводит шесть торгов по инструментам и смычкам, а также организует круглогодичные частные продажи ценных предметов по заказу. За год на мировом рынке аукцион продает более 3000 дорогих старинных инструментов и смычков. Рекордсменом по итогам продаж на Tarisio является скрипка Lady Blunt Страдивари, которая девять лет назад была продана почти за $16 млн. На этом специализированном аукционе также часто продают инструменты Гуаданини (скрипка его работы была куплена за $2,1 млн) и Амати (его шедевр ушел за $2 млн).