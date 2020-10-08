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В Лондоне и Нью-Йорке начался сезон аукционов старинных скрипок

Это очень специфический инвестиционный актив, зато надежный и растущий
Роман Залотуха
Рекордсменом по итогам продаж на Tarisio является скрипка Lady Blunt (на фото) /Oli Scarff / Getty Images

C 6 по 19 октября в Лондоне и с 27 октября по 12 ноября в Нью-Йорке международный аукцион Tarisio, специализирующийся на продаже старинных музыкальных инструментов, выставит на торги сразу несколько лотов разных эпох и мастеров и, соответственно, разных ценовых категорий.

Компания ежегодно проводит шесть торгов по инструментам и смычкам, а также организует круглогодичные частные продажи ценных предметов по заказу. За год на мировом рынке аукцион продает более 3000 дорогих старинных инструментов и смычков. Рекордсменом по итогам продаж на Tarisio является скрипка Lady Blunt Страдивари, которая девять лет назад была продана почти за $16 млн. На этом специализированном аукционе также часто продают инструменты Гуаданини (скрипка его работы была куплена за $2,1 млн) и Амати (его шедевр ушел за $2 млн).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных