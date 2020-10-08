В Лондоне и Нью-Йорке начался сезон аукционов старинных скрипок

В Лондоне и Нью-Йорке начался сезон аукционов старинных скрипокЭто очень специфический инвестиционный актив, зато надежный и растущий
C 6 по 19 октября в Лондоне и с 27 октября по 12 ноября в Нью-Йорке международный аукцион Tarisio, специализирующийся на продаже старинных музыкальных инструментов, выставит на торги сразу несколько лотов разных эпох и мастеров и, соответственно, разных ценовых категорий.
Компания ежегодно проводит шесть торгов по инструментам и смычкам, а также организует круглогодичные частные продажи ценных предметов по заказу. За год на мировом рынке аукцион продает более 3000 дорогих старинных инструментов и смычков. Рекордсменом по итогам продаж на Tarisio является скрипка Lady Blunt Страдивари, которая девять лет назад была продана почти за $16 млн. На этом специализированном аукционе также часто продают инструменты Гуаданини (скрипка его работы была куплена за $2,1 млн) и Амати (его шедевр ушел за $2 млн).