Петербургский Театр им. Ленсовета показал «Утиную охоту»В постановке Романа Кочержевского смешалось советское, современное, скучное, громкое, смешное и мокрое
В начале 2020 г. околотеатральные круги Санкт-Петербурга забурлили: в Театре им. Ленсовета проанализировали репертуар и распределили спектакли по двум папочкам – зеленой и красной. Обе папки выставили в театральном фойе. В зеленой оказались постановки классического толка, специально для аудитории с устоявшимися моральными и эстетическими принципами. В красную попали работы, «созданные в соответствии с современными течениями в режиссуре». Таким простодушным образом театр решил помочь публике не тратить время и деньги напрасно – папочки ясно намекали, что кому стоит смотреть.
Однако в наше разорванное время публика все поняла по-своему. После ухода из Ленсовета худрука Юрия Бутусова питерская общественность была склонна во всем видеть удушение свободного искусства. В результате администрации театра были предъявлены чуть ли не упреки в доносительстве – в красной папочке увидели конкретное предложение ФСБ присмотреться.