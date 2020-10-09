Петербургский Театр им. Ленсовета показал «Утиную охоту»

В начале 2020 г. околотеатральные круги Санкт-Петербурга забурлили: в Театре им. Ленсовета проанализировали репертуар и распределили спектакли по двум папочкам – зеленой и красной. Обе папки выставили в театральном фойе. В зеленой оказались постановки классического толка, специально для аудитории с устоявшимися моральными и эстетическими принципами. В красную попали работы, «созданные в соответствии с современными течениями в режиссуре». Таким простодушным образом театр решил помочь публике не тратить время и деньги напрасно – папочки ясно намекали, что кому стоит смотреть.