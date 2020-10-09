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Петербургский Театр им. Ленсовета показал «Утиную охоту»

В постановке Романа Кочержевского смешалось советское, современное, скучное, громкое, смешное и мокрое
Евгений Хакназаров
Актерам, занятым в спектакле, тоже пришлось несладко /Юлия Кудряшова

В начале 2020 г. околотеатральные круги Санкт-Петербурга забурлили: в Театре им. Ленсовета проанализировали репертуар и распределили спектакли по двум папочкам – зеленой и красной. Обе папки выставили в театральном фойе. В зеленой оказались постановки классического толка, специально для аудитории с устоявшимися моральными и эстетическими принципами. В красную попали работы, «созданные в соответствии с современными течениями в режиссуре». Таким простодушным образом театр решил помочь публике не тратить время и деньги напрасно – папочки ясно намекали, что кому стоит смотреть.

Однако в наше разорванное время публика все поняла по-своему. После ухода из Ленсовета худрука Юрия Бутусова питерская общественность была склонна во всем видеть удушение свободного искусства. В результате администрации театра были предъявлены чуть ли не упреки в доносительстве – в красной папочке увидели конкретное предложение ФСБ присмотреться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных