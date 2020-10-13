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Накануне открытия выставки Фаберже случилось чудо

Кремлевские музеи получили в дар уникальный архив придворного ювелира
Олег Краснов
Три четверти из 400 экспонатов выставки принадлежит авторству Федора Рюкерта  /Евгений Разумный / Ведомости

Выставку готовили еще к весне, справедливо рассчитывая, что она станет главным музейным блокбастером столицы, – имя Фаберже на афише уже давно магнетически действует на публику в любой точке земного шара. А осенью – как раз к 100-летию со дня смерти прославленного ювелира – выставка уже должна была элегантно закрыться. Пандемия смешала карты, передвинула сроки и лишила экспозицию нескольких экспонатов – например, из американских коллекций и собрания королевы Елизаветы II, большой поклонницы русского ювелирного искусства. Однако музейным работникам пандемия, напротив, дала новый импульс к исследованию обширной и мало изведанной темы жизни семьи Фаберже после эмиграции.

Чудо случилось буквально накануне открытия выставки. Стало известно, что по завещанию правнучки придворного ювелира Татьяны Фаберже, скончавшейся в феврале этого года, ее семейный архив переходит в дар музею. В огромный архивный массив входят клейма легендарной мастерской, эскизы драгоценностей и модели объектов, фотографии и личные вещи, каталоги аукционов с заметками наследников о подлинности и провенансе (происхождении) драгоценных произведений искусства. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных