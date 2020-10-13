Накануне открытия выставки Фаберже случилось чудо

Выставку готовили еще к весне, справедливо рассчитывая, что она станет главным музейным блокбастером столицы, – имя Фаберже на афише уже давно магнетически действует на публику в любой точке земного шара. А осенью – как раз к 100-летию со дня смерти прославленного ювелира – выставка уже должна была элегантно закрыться. Пандемия смешала карты, передвинула сроки и лишила экспозицию нескольких экспонатов – например, из американских коллекций и собрания королевы Елизаветы II, большой поклонницы русского ювелирного искусства. Однако музейным работникам пандемия, напротив, дала новый импульс к исследованию обширной и мало изведанной темы жизни семьи Фаберже после эмиграции.