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Левиафан здорового человека

Режиссер Филипп Юрьев в своем фильме Kitoboy сумел пожалеть всех – и китов, и людей
Лидия Маслова
Кадр из фильма Kitoboy /«Кинотавр»

Действие фильма Kitoboy, полнометражного дебюта режиссера Филиппа Юрьева, отмеченного призами Венеции и сочинского «Кинотавра», происходит далеко не в самых комфортных условиях – на Чукотке, как известно, и холодно, и бедно. Тем не менее на этом жестоком и вовсе не привычном антиурбанистическом фоне нашему зрителю, изрядно одичавшему в мегаполисах, как-то тепло и уютно. Дело в том, что сюжет «Китобоя» настолько универсален, что совсем не зависит от социального контекста. Перед нами история мальчика, который становится мужчиной – и не только в приземленном физиологическом смысле, но и в философском, хотя герой и слова-то такого не знает.

Впрочем, Юрьев не только нашел оригинальную локацию для вечного сюжета «воспитания чувств», но и проявил изрядную иронию, упаковав пубертатные чаяния героя в обертку нашей традиционной зависти к «счастливой американской жизни» – путь к взрослению для чукотского подростка Лешки (Владимир Онохов) начинается с того, что он ужасно хочет понравиться Америке в лице блондинки из эротического видеочата (Кристина Асмус). Kitoboy даже начинается по-американски: титры на латинице идут под композицию Rockin’ Back Inside My Heart (музыка Анджело Бадаламенти, слова Дэвида Линча) из сериала Twin Peaks. Фоном служит картинка, стилизованная под 80-е: где-то в мрачных трущобах светится порочными огнями неоновая вывеска Live nudes, и сотрудницы виртуального борделя ходят по залитым красноватым светом коридорам в кружевном белье. Вот в одну из них и влюбляется наш герой – с таким простодушием и искренней страстью, как если бы она жила в соседнем доме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных