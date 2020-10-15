Левиафан здорового человека

Впрочем, Юрьев не только нашел оригинальную локацию для вечного сюжета «воспитания чувств», но и проявил изрядную иронию, упаковав пубертатные чаяния героя в обертку нашей традиционной зависти к «счастливой американской жизни» – путь к взрослению для чукотского подростка Лешки (Владимир Онохов) начинается с того, что он ужасно хочет понравиться Америке в лице блондинки из эротического видеочата (Кристина Асмус). Kitoboy даже начинается по-американски: титры на латинице идут под композицию Rockin’ Back Inside My Heart (музыка Анджело Бадаламенти, слова Дэвида Линча) из сериала Twin Peaks. Фоном служит картинка, стилизованная под 80-е: где-то в мрачных трущобах светится порочными огнями неоновая вывеска Live nudes, и сотрудницы виртуального борделя ходят по залитым красноватым светом коридорам в кружевном белье. Вот в одну из них и влюбляется наш герой – с таким простодушием и искренней страстью, как если бы она жила в соседнем доме.