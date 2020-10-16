Звезда телесериала «Американская семейка» заработала больше кинозвезд

Звезда телесериала «Американская семейка» заработала больше кинозвездСофия Вергара стала самой высокооплачиваемой из американских актрис кино и телевидения
София Вергара впервые возглавила список Forbes самых высокооплачиваемых американских актрис кино и телевидения впервые. По подсчетам Forbes, она заработала $43 млн, обогнав Анджелину Джоли с ее $35,5 млн (доходы считаются за 12 месяцев начиная с 1 июня). Но в списке самых высокооплачиваемых телеактрис Вергара занимает 1-е место уже девятый год подряд. Ее самая известная роль – Глория Дельгадо-Притчетт из комедийного сериала «Американская семейка». Но в отличие от жизни героини история Вергары далеко не всегда легка и забавна. На пути к славе ей пришлось пережить немало трагедий.
Как Вергара стала актрисой
Вергара признавалась, что в 13 лет расстраивалась: «Зачем мне такая огромная грудь?» (здесь и далее цитаты по журналу Self). Она даже заявила матери, что накопит деньги и сделает операцию по уменьшению груди. «Мама ответила, чтобы я заткнулась – мол, когда мне будет 18, я буду думать иначе». Вергара выросла, но до сих пор ворчит: «Мне сложно одеваться. Что бы я ни надела, выгляжу как стриптизерша». Однако смирилась: «Честно говоря, бюст очень помог моей карьере. Я всегда чувствовала себя сексуальной».
Вергара вообще не собиралась стать актрисой или моделью. Она родилась 10 июля 1972 г. в колумбийском городе Барранкилья. Семья владела животноводческой фермой и была зажиточной. У актрисы пять братьев и сестер и не сосчитать сколько кузенов. «Я мечтала быть врачом, – рассказывала Вергара в ток-шоу Harry на канале CBS. – Но для этого нужно много времени, годы учебы. Это нелегко». Но она пошла учиться на стоматолога.
Как телеактрисы обошли киноактрис
Когда Forbes выпустил прошлый рейтинг 10 самых высокооплачиваемых актрис, оказалось, что его участницы заработали на кинофильмах $136,5 млн. В нынешнем рейтинге кино принесло им всего $58 млн. Это неудивительно, отмечает издание: кинозвезды получают немалую долю дохода в виде процента от кассовых сборов. Но кинотеатры по всему миру закрывались из-за пандемии, и студии отложили высокобюджетные релизы. Но вот популярность телевидения и стриминговых каналов в условиях карантина только растет. А телезвезды получают фиксированные гонорары за серию.
Так Вергара смогла в этом году возглавить рейтинг Forbes с $43 млн (в прошлом рейтинге она была на 2-м месте с $44,1 млн, у Скарлетт Йоханссон было $56 млн). За серию «Американской семейки» Вергара получает $0,5 млн, плюс в этом году она удостоилась быть судьей на телешоу талантов America’s Got Talent с оплатой более $10 млн за сезон. Также она зарабатывает на съемках в рекламных роликах.
Занявшая 2-е место в нынешнем рейтинге Анджелина Джоли получила бóльшую часть из заработанных $35,5 млн за роль в фильме «Вечные» (Eternals), который выйдет в ноябре 2021 г.
На третьем месте Галь Гадот с $31,5 млн. Из них $20 млн она получила за фильм Netflix «Красное уведомление» (Red Notice, выйдет в 2021 г.).
Еще одна звезда телеэкрана, Мелисса Маккарти, заняла 4-е место с $25 млн. Она сыграла в двух фильмах стриминг-сервисов: «Искусственном интеллекте» (Superintelligence, выйдет в ноябре 2020 г.) на HBO и «Громовой силе» (Thunder Force) на Netflix (дата выхода не определена).
5-е и 6-е места занимают звезды кино Мэрил Стрип ($24 млн) и Эмили Блант ($22,5 млн), заработавшие главным образом на кинофильмах.
Перечисленных выше актрис (кроме Вергары) не было в прошлогоднем рейтинге.
А вот Николь Кидман, в 2019 г. занимавшая 4-е место с $34 млн, в этом году сместилась на 7-е с $22 млн, полученных во многом благодаря участию в фильме «Выпускной» (The Prom, выйдет в декабре 2020 г.) на Netflix и сериалу «Отыграть назад» (The Undoing, октябрь 2020 г.) на HBO.
Эллен Помпео из сериала «Анатомия страсти» (Grey’s Anatomy, с 2005 г.) заняла 8-е место с $19 млн (в прошлом году 10-е с $22 млн). Элизабет Мосс из «Рассказа служанки» (The Handmaid’s Tale) – 9-е место с $16 млн. Виола Дэвис впервые попала в рейтинг с ролями в сериале «Как избежать наказания за убийство» (How To Get Away With Murder, 2014–2020) и еще не вышедшем фильме Netflix «Черное дно Ма Рейни» (The Mother of the Blues) – 10-е место с $15,5 млн.
Ей было 17 лет, когда к девушке с роскошной фигурой на пляже подошел фотограф и, сделав снимок, попросил телефон. Оказалось, это был сотрудник рекламного агентства. Вергаре позвонили и предложили прийти на пробы. Как истинная католичка, Вергара сначала отказалась. Но даже преподавательниц из ее католической школы не смутила открывшаяся перед ней возможность сделать карьеру модели. Так что вскоре Вергара стала известной во всей Колумбии как героиня рекламы Pepsi. По сюжету девушка на пляже видит, как продавец разливает газировку. Она хочет подойти, взять стаканчик – но обуви у нее нет, а песок раскаленный. Тогда она снимает один за другим предметы одежды, бросает на песок и идет по ним: шляпа, юбка, майка... Когда на ней остается только раздельный купальник, на нее глазеют все мужчины на пляже, ожидая продолжения. Тяга к газировке сильна, и остаток пути героиня Вергары пробегает по песку, вскрикивая от ожогов.
После этого ролика Вергара продолжила учиться на стоматолога еще два года. Но в один прекрасный момент поняла, что у нее есть реальный шанс построить карьеру модели, и бросила университет. Тем более что у нее родился сын и стало трудно совмещать учебу, работу и семью.
Как Вергара оказалась в США
Вергара вышла замуж в 18 лет за Хосе Гонсалеса, свою первую школьную любовь. Через год у них родился сын Маноло, сейчас он тоже работает моделью. В 1993 г. пара распалась. 20-летняя Вергара решила переехать в столицу Боготу, где моделям платили лучше. В 1995 г. она получила роль в сериале мексиканского производства «Акапулько, тело и душа». Его сюжет может показаться знакомым нашему зрителю – это ремейк мексиканского сериала «Никто, кроме тебя», ставшего одной из первых мыльных опер, показанных по российскому телевидению.
Другой работой, добавившей Вергаре популярности, было шоу Fuera de Serie: Вергара и второй ведущий, аргентинец Фернандо Фиоре, путешествовали по миру и рассказывали о своих впечатлениях зрителям. Шоу снимала вторая по величине испаноязычная телекоммуникационная компания США – Telemundo. Поэтому много времени Вергара проводила вдали от родных, в телестудии в Майами.
Состоятельная семья, в которой одна из дочерей была популярной телеведущей и работала на американскую компанию, привлекла внимание колумбийского криминалитета. «Мой старший брат [Рафаэль] знал, что его могут похитить ради выкупа, – рассказывала Вергара телеканалу Fox. – Он всегда ходил с телохранителем. Но как-то вышел один – и его застрелили при попытке похищения». Это случилось в 1996 г. А через два года Вергара сумела перевезти в Майами всю семью.
Новый удар судьбы
Не успела Вергара оправиться от убийства брата, как получила еще один сокрушительный удар. В 2000 г. она повела сына на обследование к эндокринологу. У всех ее пятерых братьев и сестер был диабет первого типа, так что она решила на всякий случай проверить сына. Врач предложил заодно осмотреть и 28-летнюю мать и обнаружил у нее уплотнение на шее. Никаких неудобств оно ей не доставляло, поэтому она долго не могла поверить, что у нее рак щитовидной железы.
Ей удалили щитовидную железу и провели курс радиотерапии. С тех пор Вергара ежедневно принимает лекарства и регулярно сдает анализы на онкомаркеры. «Тогда мне было очень страшно. Я была в шоке. Я не курила, не делала вредных для здоровья вещей, – вспоминала она (здесь и далее цитаты по The New York Times). – Ты начинаешь гадать, что же вызывает рак. Становишься буквально параноиком. Я решила, что буду есть только органические, только полезные продукты <...> Это было безумие. После первых трех месяцев я поняла, что так жить невозможно...» И тогда она забросила диету. «Я люблю рыбу, овощи, салаты. А еще – десерты. Поэтому я стараюсь есть все, но в умеренных количествах. Я стараюсь есть здоровую пищу в течение дня, чтобы на ужин есть все, что захочу», – рассказывала она. Одно из любимых занятий актрисы – ужинать в разных ресторанах.
И с фитнесом дело обстоит неважно. Вергара пытается тренироваться минимум три раза в неделю, но удовольствия не получает: «Для меня это время пыток».
Актриса пожертвовала немало денег на борьбу с раком, в частности перевела значительную сумму на строительство онкологического центра в родном городе Барранкилья.
Вхождение в семью
Вергару привыкли видеть брюнеткой, но на самом деле она светловолосая, как и ее братья и сестры. «Если вы приедете в Уругвай, Аргентину, Колумбию – там все женщины будут блондинками, – рассказывала она журналу Self. – Но в [Голливуде] считается, что латиноамериканские женщины должны выглядеть как мексиканки <...> Когда я начала прослушиваться в США, там просто не знали, какую роль мне дать: я была яркой, у меня был акцент, но волосы были светлыми. Как только я перекрасилась в брюнетку, все сказали: «О! Вот это настоящая горячая латиноамериканка!»
В 2000-х Вергара снялась во многих фильмах и телесериалах. Особенно ей запомнился боевик «Кровь за кровь» (Four Brothers, 2005; иногда переводится на русский дословно – «Четыре брата»). «Съемки начались ужасно, – жаловалась она интернет-изданию Blackfilm. – В первой сцене я бегала [по Торонто] в нижнем белье при -20 градусах и думала, как же сильно хочу домой [в Майами]». К тому же пошли слухи, что Вергара встречается с Томом Крузом, и за ней начали охотиться папарацци. Но зато это способствовало росту ее популярности.
Другим важным этапом стала роль второго плана в сериале «Грязные мокрые деньги» (Dirty Sexy Money) в 2007 г. на ABC. Вергара привлекла внимание руководства телеканала, и ей предложили одну из главных ролей в пилотных эпизодах сериала «Американская семейка» (Modern Family, 2009–2020). Ее героиня Глория Дельгадо-Притчетт – красивая и забавная латиноамериканка – замужем за мужчиной почти вдвое старше. Эта роль принесла Вергаре четыре номинации на «Эмми» и пять – на «Золотой глобус». Правда, ни одну из этих наград она так и не получила.
Неистребимый акцент
Отличительная черта Вергары – сильный акцент. Иногда ее критикуют за то, что она якобы сознательно пародирует манеру латиноамериканцев говорить на английском. Вергара же уверяет, что в начале карьеры потратила немало денег на репетиторов, но так и не смогла улучшить произношение. «Иногда в торговом центре или ресторане люди, услышав меня, поражаются: «Боже мой, да ты и впрямь говоришь с акцентом [как в сериале]!» – рассказывала Вергара журналу People. – А я в ответ говорю им: «Как видите, я не такая уж хорошая актриса!» Тем не менее она признает, что порой сознательно искажает речь, чтобы зрителям было смешнее. Например, когда в «Американской семейке» произносит слово «саксофон» похожим на «сексуальный телефон» (sexyphone вместо saxophone).
В том же 2009 году Вергара дебютировала на Бродвее. Она сыграла тюремную надзирательницу по имени Мама Мортон в знаменитом шоу «Чикаго».
Спор о неродившихся детях
В 2011 г. последовал очередной удар судьбы. Младшего брата актрисы, Хулио, депортировали из США в Колумбию. Вергара вспоминала, что, как только она перевезла семью в США, Хулио стал злоупотреблять алкоголем, а затем и наркотиками. «Худшее наказание – видеть, как кто-то умирает на протяжении десятка лет. Теперь вместо моего брата совсем другой человек», – говорила Вергара журналу Parade. У Хулио на счету больше 30 арестов за употребление алкоголя в общественных местах, нападения и нанесение побоев, воровство, хранение наркотиков – и в конце концов чаша терпения американских правоохранителей переполнилась.
Вслед за высылкой брата пошли новые неприятности. В 2012 г. Вергара и бизнесмен Ник Лоеб объявили о помолвке. Через два года они ее расторгли. В открытом письме в газету The New York Times Лоеб писал, что он очень хотел детей от Вергары, она была не против, но при условии, что родит не она, а суррогатная мать. Попытки ЭКО оказались неудачными, но от них остались неиспользованные замороженные эмбрионы. После расставания Лоеб хотел еще раз попытаться зачать двух дочерей с помощью суррогатной матери. Он обещал не требовать от Вергары ни материального содержания, ни участия в воспитании (но если она когда-нибудь захочет, готов был воспитывать детей вдвоем).
Вергара не согласилась. Она запретила и уничтожать эмбрионы, и подсаживать их другой женщине. Почему решение остается за женщиной, недоумевал Лоеб, если речь не идет о ее теле (как в случае аборта), а права у родителей вроде бы равные? Он подал в суд, требуя передать ему опеку над эмбрионами. Суды идут до сих пор, последнее заседание состоялось месяц назад. Лоеб пока ничего не добился.
И актриса, и бизнесвумен
В 2015 г. Вергара снова вышла замуж. Еще когда она встречалась с Лоебом, актер Джо Манганьелло на вопрос журнала People о своей любимой знаменитости назвал Вергару: «У нее есть все эти латиноамериканские штучки. У нее есть задница, у нее формы, у нее красивое лицо, красивые волосы, просто великолепные. И она с характером!»
Как только помолвка с Лоебом была расторгнута, Манганьелло не упустил шанс. Всего через полгода пара сыграла свадьбу. Детей Вергара с Манганьелло не завели.
Вергара не только актриса, но и успешная бизнес-леди. У нее есть собственная марка мебели Sofia, продающаяся в сети Rooms To Go, собственная линия одежды, которую можно приобрести в Kmart, и своя коллекция украшений, выпускаемая совместно с Kay Jewelers. И давным-давно, в 1994 г., еще не будучи суперзвездой, Вергара вместе со своим менеджером Луисом Балагером основала агентство талантов Latin World Entertainment. Сейчас это многомиллионный бизнес: агентство занимается продвижением латиноамериканских актеров, работает с Disney, Paramount и другими ключевыми игроками киноиндустрии.