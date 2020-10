Звезда телесериала «Американская семейка» заработала больше кинозвезд

Как телеактрисы обошли киноактрис

Когда Forbes выпустил прошлый рейтинг 10 самых высокооплачиваемых актрис, оказалось, что его участницы заработали на кинофильмах $136,5 млн. В нынешнем рейтинге кино принесло им всего $58 млн. Это неудивительно, отмечает издание: кинозвезды получают немалую долю дохода в виде процента от кассовых сборов. Но кинотеатры по всему миру закрывались из-за пандемии, и студии отложили высокобюджетные релизы. Но вот популярность телевидения и стриминговых каналов в условиях карантина только растет. А телезвезды получают фиксированные гонорары за серию.

Так Вергара смогла в этом году возглавить рейтинг Forbes с $43 млн (в прошлом рейтинге она была на 2-м месте с $44,1 млн, у Скарлетт Йоханссон было $56 млн). За серию «Американской семейки» Вергара получает $0,5 млн, плюс в этом году она удостоилась быть судьей на телешоу талантов America’s Got Talent с оплатой более $10 млн за сезон. Также она зарабатывает на съемках в рекламных роликах.

Занявшая 2-е место в нынешнем рейтинге Анджелина Джоли получила бóльшую часть из заработанных $35,5 млн за роль в фильме «Вечные» (Eternals), который выйдет в ноябре 2021 г.

На третьем месте Галь Гадот с $31,5 млн. Из них $20 млн она получила за фильм Netflix «Красное уведомление» (Red Notice, выйдет в 2021 г.).

Еще одна звезда телеэкрана, Мелисса Маккарти, заняла 4-е место с $25 млн. Она сыграла в двух фильмах стриминг-сервисов: «Искусственном интеллекте» (Superintelligence, выйдет в ноябре 2020 г.) на HBO и «Громовой силе» (Thunder Force) на Netflix (дата выхода не определена).

5-е и 6-е места занимают звезды кино Мэрил Стрип ($24 млн) и Эмили Блант ($22,5 млн), заработавшие главным образом на кинофильмах.

Перечисленных выше актрис (кроме Вергары) не было в прошлогоднем рейтинге.

А вот Николь Кидман, в 2019 г. занимавшая 4-е место с $34 млн, в этом году сместилась на 7-е с $22 млн, полученных во многом благодаря участию в фильме «Выпускной» (The Prom, выйдет в декабре 2020 г.) на Netflix и сериалу «Отыграть назад» (The Undoing, октябрь 2020 г.) на HBO.

Эллен Помпео из сериала «Анатомия страсти» (Grey’s Anatomy, с 2005 г.) заняла 8-е место с $19 млн (в прошлом году 10-е с $22 млн). Элизабет Мосс из «Рассказа служанки» (The Handmaid’s Tale) – 9-е место с $16 млн. Виола Дэвис впервые попала в рейтинг с ролями в сериале «Как избежать наказания за убийство» (How To Get Away With Murder, 2014–2020) и еще не вышедшем фильме Netflix «Черное дно Ма Рейни» (The Mother of the Blues) – 10-е место с $15,5 млн.