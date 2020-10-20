Антифриз, декабристы, триппер

Книга названа с подкупающей простотой, сквозь которую, однако, пробиваются маленькие, но чуткие уши иронии: «Про вчера». Книга невелика – чуть больше 300 страниц. На них разместилось около 50 коротких рассказов. Это своеобразные флешбэки из детства, юности и ранней профессиональной жизни министра. Перед нами забавные и часто поучительные истории, случившиеся с автором в 1970–1980-е гг., до того, как он стал молодым министром по чрезвычайным ситуациям во времена Бориса Ельцина. Впрочем, несколько рассказов описывают и опыт работы в правительстве. Но, разумеется, никаких воспоминаний о работе на посту министра обороны России в книге нет. Дело это серьезное, а в книге министр серьезным быть явно не хотел.