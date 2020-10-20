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Антифриз, декабристы, триппер

Министр обороны вспомнил про вчера
Андрей Новиков-Ланской
Автор – человек деятельный /Kremlin.ru

Книга названа с подкупающей простотой, сквозь которую, однако, пробиваются маленькие, но чуткие уши иронии: «Про вчера». Книга невелика – чуть больше 300 страниц. На них разместилось около 50 коротких рассказов. Это своеобразные флешбэки из детства, юности и ранней профессиональной жизни министра. Перед нами забавные и часто поучительные истории, случившиеся с автором в 1970–1980-е гг., до того, как он стал молодым министром по чрезвычайным ситуациям во времена Бориса Ельцина. Впрочем, несколько рассказов описывают и опыт работы в правительстве. Но, разумеется, никаких воспоминаний о работе на посту министра обороны России в книге нет. Дело это серьезное, а в книге министр серьезным быть явно не хотел.

Впрочем, интересно рассказать не столько о самой книге, сколько о том, каким в ней предстает автор. По всей видимости, он на это и рассчитывал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных