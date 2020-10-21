Ничего общего с суши

Ничего общего с сушиЗачем рестораны усложняют канонические японские блюда
В Японии, на родине суши, их готовят по выверенным канонам: исключительно свежая рыба, смешанный с уксусом рис (это делают для сохранения свежести риса), возможность оценить текстуру ингредиентов. Искусство японцев наслаждаться природой во всех ее проявлениях воплощается и в кухне, где свежесть ингредиентов и натуральность вкуса имеют критическое значение.
Перекочевав на Запад, в первую очередь в США, суши столкнулись с тем, что в западной культуре идея свежей рыбы на столе практически отсутствует. Японским поварам пришлось приспосабливать свои техники к запросам публики. Так, в 1970-х в Лос-Анджелесе повара Кен Сеуза и Ичиро Манашита придумали первый западный ролл – «Калифорнию». Сочетание краба, авокадо и огурца моментально сделали его хитом. Яркий вкус, ингредиенты, едва не кричащие о благосостоянии и высоком статусе едока, и броский дизайн превратили «Калифорнию» в мейнстрим, с которого оформилась идея всех современных суперроллов.
Чем больше, необычнее и привлекательней, тем лучше, – примерно так она звучит. К настоящей японской кухне с ее традицией ваби-саби, любования каждым кусочком еды, пусть почти безвкусным, но радующим формой, цветом или консистенцией, эти роллы не имеют ровным счетом никакого отношения. Крем-чиз, соус барбекю, креветки в темпуре, майонез, жареный цыпленок, стейк и голубой сыр, спаржа и ветчина, даже сливочное масло само по себе – чего только не найдется в придуманных по обе стороны Атлантики поварами суши. Теперь к ним добавляют гарниры и салаты или пробуют придать им новую форму, например бургера.