Ничего общего с суши

Чем больше, необычнее и привлекательней, тем лучше, – примерно так она звучит. К настоящей японской кухне с ее традицией ваби-саби, любования каждым кусочком еды, пусть почти безвкусным, но радующим формой, цветом или консистенцией, эти роллы не имеют ровным счетом никакого отношения. Крем-чиз, соус барбекю, креветки в темпуре, майонез, жареный цыпленок, стейк и голубой сыр, спаржа и ветчина, даже сливочное масло само по себе – чего только не найдется в придуманных по обе стороны Атлантики поварами суши. Теперь к ним добавляют гарниры и салаты или пробуют придать им новую форму, например бургера.