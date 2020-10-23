Кино о театре

В разные годы организаторы фестиваля современного искусства «Территория» привозили в Москву спектакли-легенды и режиссеров-звезд со всего мира – Яна Фабра, Ромео Кастеллуччи, Томаса Остермайера. В этом году ни одной иностранной звезды в программе не заявлено – все сидят по домам в самоизоляции. Изящный выход, впрочем, нашелся: на помощь Мельпомене пришла десятая муза – та, чей призрачный образ можно запечатлеть только на целлулоиде. Программа «Территории: кино» получилась разнообразной – спасибо отборщику Вадиму Рутковскому. Открытия неизбежны, разочарования наверняка тоже, а некоторые фильмы программы могут и вовсе шокировать. Ну так за сильные эмоции мы и любим искусство.