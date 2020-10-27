Холодец, сэр!

Сериал «Шерлок в России» (режиссер Нурбек Эген), выходящий на платформе Start, продолжает модную тенденцию изображать знаменитого сыщика не как икону олдскульной невозмутимости, а как впечатлительного человека с расстроенными нервами. Тем более что мало кто из книжных героев подвергался таким разнообразным и неожиданным трансформациям на кино- и телеэкране, как Шерлок Холмс, которого Книга рекордов Гиннесса считает наиболее часто экранизируемым персонажем мировой литературы. Советским кинематографистам принадлежит один из самых канонических образов великого сыщика, созданный в 1980-е Василием Ливановым в серии фильмов Игоря Масленникова. Именно наш Холмс оказался наиболее приближенным к иллюстрациям, сопровождавшим первую публикацию рассказов Артура Конан-Дойля в журнале Strand: охотничья шапка, трубка, орлиный нос, волевой подбородок. Однако в последние годы российские продюсеры с азартом включились в игру «сделай Холмса максимально безумным», начатую самими англичанами – в частности, Гаем Ричи, снявшим стимпанковскую версию «Шерлока Холмса» с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу.