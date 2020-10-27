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Холодец, сэр!

Состоялась премьера двух первых эпизодов сериала «Шерлок в России»
Лидия Маслова
Примеры «дедукции», которые содержит «Шерлок в России», вызывают легкие сомнения, не имеем ли мы дело с обаятельным мошенником вроде Остапа Бендера /START

Сериал «Шерлок в России» (режиссер Нурбек Эген), выходящий на платформе Start, продолжает модную тенденцию изображать знаменитого сыщика не как икону олдскульной невозмутимости, а как впечатлительного человека с расстроенными нервами. Тем более что мало кто из книжных героев подвергался таким разнообразным и неожиданным трансформациям на кино- и телеэкране, как Шерлок Холмс, которого Книга рекордов Гиннесса считает наиболее часто экранизируемым персонажем мировой литературы. Советским кинематографистам принадлежит один из самых канонических образов великого сыщика, созданный в 1980-е Василием Ливановым в серии фильмов Игоря Масленникова. Именно наш Холмс оказался наиболее приближенным к иллюстрациям, сопровождавшим первую публикацию рассказов Артура Конан-Дойля в журнале Strand: охотничья шапка, трубка, орлиный нос, волевой подбородок. Однако в последние годы российские продюсеры с азартом включились в игру «сделай Холмса максимально безумным», начатую самими англичанами – в частности, Гаем Ричи, снявшим стимпанковскую версию «Шерлока Холмса» с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу.

Наша холмсиана

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных