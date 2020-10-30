Арт-рынок непременно рухнет. С таким ожиданием во время пандемии жили многие акторы в сфере искусства – от частных коллекционеров до ведущих аукционных домов. Цифры лучше всяких слов. И они свидетельствуют: рынок действительно существенно просел, но до «краха» и «обнуления», чего опасались скептики, ему далеко.