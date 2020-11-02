TEFAF открыла первый онлайн-сезон

TEFAF открыла первый онлайн-сезонС 1 по 4 ноября главная мировая ярмарка антиквариата проходит в интернете
Ярмарка TEFAF, проходящая традиционно в марте, в этом году стала последним местом встречи дилеров и коллекционеров лицом к лицу. Дальнейший сценарий известен: сначала осторожные сообщения о переносе главных арт-смотров на второе полугодие, затем трагические вести об их отмене. Так произошло и с самой крупной ярмаркой современного искусства и модернизма Art Basel во всех трех городах ее проведения (Гонконге, Базеле и Майами), и с основными конкурентами TEFAF – Парижской биеннале, сорвавшейся в сентябре, и лондонской Frieze Masters, с которой то же самое случилось в октябре. Даже открывающая ярмарочный год BRAFA в Брюсселе неделю назад анонсировала перенос январского офлайн-выпуска на 2022 г.
Впрочем, мартовский демарш организаторов-голландцев, решивших не отменять событие во время пандемии, не прошел гладко: тогда ярмарка со скандалом закрылась на несколько дней раньше намеченного срока, по рядам галеристов прокатился коронавирус. Возможно, поэтому с осенним смотром в Нью-Йорке решили не рисковать еще летом – было объявлено о возврате денег экспонентам и переносе ярмарки в онлайн. Времени на подготовку платформы для онлайн-показа было немного, но организаторы TEFAF придумали свой подход к экспонированию и продажам в интернете, учтя ошибки ранее запущенных коллегами Online Viewing Rooms.