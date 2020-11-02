TEFAF открыла первый онлайн-сезон

Ярмарка TEFAF, проходящая традиционно в марте, в этом году стала последним местом встречи дилеров и коллекционеров лицом к лицу. Дальнейший сценарий известен: сначала осторожные сообщения о переносе главных арт-смотров на второе полугодие, затем трагические вести об их отмене. Так произошло и с самой крупной ярмаркой современного искусства и модернизма Art Basel во всех трех городах ее проведения (Гонконге, Базеле и Майами), и с основными конкурентами TEFAF – Парижской биеннале, сорвавшейся в сентябре, и лондонской Frieze Masters, с которой то же самое случилось в октябре. Даже открывающая ярмарочный год BRAFA в Брюсселе неделю назад анонсировала перенос январского офлайн-выпуска на 2022 г.