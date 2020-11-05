Гоголь, гендер и ОМОН

Новые времена – новые правила. Большая часть детской программы фестиваля (включая знаменитую Фабрику мультфильмов) переведена в онлайн-режим, а в конкурсе заявлены ролики «Стоп коронавирус». Но все это мелочи в сравнении с возможностью увидеть свежие шедевры Михаила Алдашина и Андрея Хржановского и послушать вживую лекцию Юрия Норштейна.