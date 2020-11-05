Гоголь, гендер и ОМОН

Гоголь, гендер и ОМОНВ Москве проходит XIV Международный фестиваль мультфильмов
Новые времена – новые правила. Большая часть детской программы фестиваля (включая знаменитую Фабрику мультфильмов) переведена в онлайн-режим, а в конкурсе заявлены ролики «Стоп коронавирус». Но все это мелочи в сравнении с возможностью увидеть свежие шедевры Михаила Алдашина и Андрея Хржановского и послушать вживую лекцию Юрия Норштейна.
Большой экран
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области