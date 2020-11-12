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«Москва – Петушки» по-датски

В прокат выходит «Еще по одной» Томаса Винтерберга
Ольга Маршева
Россия явно вдохновляла Винтерберга: родина медведей и водки поминается в фильме неоднократно /EURIMAGES

Томас Винтерберг – младший из троих датчан, придумавших движение «Догма». На фоне своих старших товарищей, Ларса фон Триера, окончательно ударившегося в мизогинию, и Серена Краг-Якобсена, который с кино вообще завязал, Винтерберг выглядит самым живым, самым непоследовательным, а значит, и самым интересным режиссером.

По крайней мере удач у него было гораздо больше, чем откровенных провалов (к последним можно отнести апокалипсис-мелодраму «Все о любви» и почти карикатурный «Курск», которые у Винтерберга выглядят откровенно заказными работами). Большой бюджет, интернациональный актерский состав, универсальная идея и коммерческий потенциал – все это Винтербергу откровенно неинтересно. Куда лучше ему удаются камерные истории про маленькие слабости маленьких людей. И пусть камера уже не дрожит, как в прославившем его «Торжестве» (первый фильм «Догмы»), а роли играют профессиональные актеры, результат не становится хуже – ведь хорошую историю «про нас» можно рассказать и вполне профессионально.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных