«Москва – Петушки» по-датски

По крайней мере удач у него было гораздо больше, чем откровенных провалов (к последним можно отнести апокалипсис-мелодраму «Все о любви» и почти карикатурный «Курск», которые у Винтерберга выглядят откровенно заказными работами). Большой бюджет, интернациональный актерский состав, универсальная идея и коммерческий потенциал – все это Винтербергу откровенно неинтересно. Куда лучше ему удаются камерные истории про маленькие слабости маленьких людей. И пусть камера уже не дрожит, как в прославившем его «Торжестве» (первый фильм «Догмы»), а роли играют профессиональные актеры, результат не становится хуже – ведь хорошую историю «про нас» можно рассказать и вполне профессионально.