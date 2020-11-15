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В сердце со Сталиным

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» о новочеркасском расстреле отправится на «Оскар»
Евгения Долгинова
Фильм «Дорогие товарищи!» интересен как очередной подход к тяжелому весу – феномену homo soveticus /Саша Гусов

Когда в первом кадре героиня с утра вылезает из постели любовника в неглиже, это почти Голливуд. Белые кудри, черное белье, ноги, грудь – все как мы любим. Но мы живем в России. Через пять минут на улице это уже заполошная советская тетка с кошелками и размашистым шагом. Еще через десять – озабоченная пиджачная функционерша со свежей укладкой.

За два часа экранного времени горкомовская чиновница Людмила Cемина (Юлия Высоцкая) – бывшая фронтовая санитарка, дочь казака, бранчливая мать-одиночка – переживет трехдневное Новочеркасское восстание 1962 г. и несколько страшных дней после него, когда власть начнет жестко бетонировать следы массового расстрела демонстрантов. В судорожных поисках 18-летней дочери, канувшей в стихии мятежа, Людмила спустится в царство мертвых – мир моргов, погостов, братских могил. Она что-то начнет понимать, но ничего не поймет, прозреет, ослепнет, умрет и снова возродится. В финале эта партийная Деметра встанет под звездным небом в полный рост и с неожиданным чеховским всхлипом пообещает «стать лучше».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных