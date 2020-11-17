Ковер занял свое место

Ковер занял свое местоЭксперты предсказывают рост популярности ковров как арт-объектов
У ковра важное значение в истории мировой культуры. Коврами украшали полы, стены и потолки. Красная ковровая дорожка использовалась для особых случаев еще два тысячелетия назад, когда греки раскатывали ее, чтобы приветствовать своих воинов. Еще один захватывающий образ – путешествие на волшебном ковре-самолете: последний фильм про Аладдина студии Disney собрал более $1 млрд в мировом прокате.
Ковры вдохновляют и современных дизайнеров и даже становятся поводом для дерзкого сотрудничества. Чего стоит кичевый мерч от рэпера Томми Кэша и дизайнера Рика Оуэнса. Другой пример – коллекция домашнего декора для IKEA, выпущенная два года назад основателем бренда Off-White дизайнером Вирджилом Абло. Его знаменитая коллаборация Virgil Abloh x IKEA – MARKERAD наделала шума еще до старта продаж, а заветный зеленый коврик, стартовая цена которого начиналась с $300, хотел купить едва ли не каждый. Но не каждый смог. В результате самые отчаянные готовы были отдать за раритет в десятки раз больше, и стоимость коврика могла доходить до $10 000.