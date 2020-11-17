Ковер занял свое место

Ковры вдохновляют и современных дизайнеров и даже становятся поводом для дерзкого сотрудничества. Чего стоит кичевый мерч от рэпера Томми Кэша и дизайнера Рика Оуэнса. Другой пример – коллекция домашнего декора для IKEA, выпущенная два года назад основателем бренда Off-White дизайнером Вирджилом Абло. Его знаменитая коллаборация Virgil Abloh x IKEA – MARKERAD наделала шума еще до старта продаж, а заветный зеленый коврик, стартовая цена которого начиналась с $300, хотел купить едва ли не каждый. Но не каждый смог. В результате самые отчаянные готовы были отдать за раритет в десятки раз больше, и стоимость коврика могла доходить до $10 000.