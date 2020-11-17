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Ковер занял свое место

Эксперты предсказывают рост популярности ковров как арт-объектов
Стефан Рабимов
В Metropolitan Museum хранится сейчас около 7000 ковров /Robert Nickelsberg/ Getty Images

У ковра важное значение в истории мировой культуры. Коврами украшали полы, стены и потолки. Красная ковровая дорожка использовалась для особых случаев еще два тысячелетия назад, когда греки раскатывали ее, чтобы приветствовать своих воинов. Еще один захватывающий образ – путешествие на волшебном ковре-самолете: последний фильм про Аладдина студии Disney собрал более $1 млрд в мировом прокате.

Ковры вдохновляют и современных дизайнеров и даже становятся поводом для дерзкого сотрудничества. Чего стоит кичевый мерч от рэпера Томми Кэша и дизайнера Рика Оуэнса. Другой пример – коллекция домашнего декора для IKEA, выпущенная два года назад основателем бренда Off-White дизайнером Вирджилом Абло. Его знаменитая коллаборация Virgil Abloh x IKEA – MARKERAD наделала шума еще до старта продаж, а заветный зеленый коврик, стартовая цена которого начиналась с $300, хотел купить едва ли не каждый. Но не каждый смог. В результате самые отчаянные готовы были отдать за раритет в десятки раз больше, и стоимость коврика могла доходить до $10 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных