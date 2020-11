Единственный для меня способ пережить жесткую цензуру идеологии – художественное самовыражение

В следующем году она вышла на улицы в костюме из рук, щупалец и чего-то вроде внутренних органов. В нем она ползала по полу корейских музеев, расхаживала по полям, а в 1990 г. поехала в Японию, назвав этот перформанс Sorry for suffering – You think I’m a puppy on a picnic? («Простите за страдания – думаете, я щенок на пикнике?»). Сначала ее не хотели пускать в костюме в самолет, а в конце концов сказали, что она в нем не влезет в кресло – пришлось покупать два места. Ли расхаживала по центру Токио, привлекая взгляды толпы. Но больше всего ее впечатлил случай, когда она захотела войти в храм. Служитель ее остановил. Но окружающие возмутились и отстояли ее право носить то, что хочет, где хочет. «Они думали о правах человека. И это расширило тематику моих работ», – говорила Ли The Guardian.