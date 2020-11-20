Единственный для меня способ пережить жесткую цензуру идеологии – художественное самовыражение

С 13 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге работает выставка южнокорейской художницы Ли Бул «Утопия спасенная». Это редкое исключение: в связи со второй волной коронавируса Министерство культуры приказало приостановить временные выставки в музеях федерального подчинения. Но эту было уже не остановить – выставка проходит в рамках года культурных обменов между Россией и Южной Кореей, приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений между странами. На ней собраны работы корейской художницы за последние 15 лет, причем вместе с ними экспонируются и работы наших мастеров, которыми вдохновляется Ли, – художников Казимира Малевича, Александра Родченко, Александры Экстер, архитекторов Ивана Леонидова и Якова Чернихова и даже ученого и изобретателя Константина Циолковского (на выставке представлены его рисунки). Это первая экспозиция Ли Бул в России. Она готовилась около двух лет, Ли участвовала в ее создании на всех этапах: выбирала свои работы в соответствии с тем, какие экспонаты готовы были дать российские музеи, следила по видеосвязи за монтажом и даже сделала в своей мастерской макет Манежа в масштабе 1:50.