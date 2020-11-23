Модному игроку приготовиться

Реальный и виртуальный миры все теснее переплетаются. Для нового поколения обычного мира уже недостаточно, его хочется дополнять, видоизменять, ускорять. В результате технологии 3D, виртуальной и дополненной реальности выходят на первый план и начинают задавать тон в развитии как самой моды, так и современных коммуникаций между людьми и брендами.