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Человек человеку птица

Документальный театр исследует жизнь в эпоху пандемии
Ведомости
Птичью тему артисты театра «Практика» продолжили в опере для вокального ансамбля и драматической актрисы «Де-ба-рр-ка-де-рр» /Пресс-служба «Брусфеста»

Программа фестиваля «Брусфест» – первого в России фестиваля документального театра – собрала, похоже, лучшие метафоры для расшифровки новой пандемической реальности. Эти дни ознаменованы аж двумя премьерами. Вечером 25 ноября на сцену вышли студенты Школы-студии МХАТ со спектаклем «ЧПР» («Четвертая промышленная революция»). Эта работа формально напоминает социологическое исследование: студенты брали интервью у людей, профессии которых исчезают с рынка труда. Но перед нами тот случай, когда сухие цифры куда менее важны, чем судьбы, лица и человеческие трагедии. Вторым метафорическим открытием станет «Дыхание» – то самое, которое сейчас восстанавливают врачи в реанимациях всего мира. И то самое, которого не хватило Джорджу Флойду, сказавшему знаменитую фразу «Я не могу дышать». Премьера хореографической постановки Дины Хусейн, Анны Гарафеевой и драматурга Анны Семеновой-Ганц состоится 30 ноября в Музее Москвы.

Однако главная метафора театральной осени – 2020 была найдена в довольно неожиданном месте: на проводах и крышах мегаполиса, внезапно ставших важными деталями нашего заключения. Вечно свободные птицы – вот кому завидуют узники. Художники открыли для себя этот сюжет уже на прошлогодней Стамбульской биеннале, когда авторы со всего мира экспериментировали с птичьими образами. Но именно «Брусфест» впервые вывел птицу на сцену. Судьба птиц, как и судьба человечества, вполне драматична. У птиц есть свои битвы со злом и даже громкие победы: в 1930-х в Австралии разыгралась вооруженная война с эму, из которой последние вышли победителями. Впрочем, в войне с человеком птицы чаще проигрывают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных