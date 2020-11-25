Человек человеку птица

Человек человеку птицаДокументальный театр исследует жизнь в эпоху пандемии
Программа фестиваля «Брусфест» – первого в России фестиваля документального театра – собрала, похоже, лучшие метафоры для расшифровки новой пандемической реальности. Эти дни ознаменованы аж двумя премьерами. Вечером 25 ноября на сцену вышли студенты Школы-студии МХАТ со спектаклем «ЧПР» («Четвертая промышленная революция»). Эта работа формально напоминает социологическое исследование: студенты брали интервью у людей, профессии которых исчезают с рынка труда. Но перед нами тот случай, когда сухие цифры куда менее важны, чем судьбы, лица и человеческие трагедии. Вторым метафорическим открытием станет «Дыхание» – то самое, которое сейчас восстанавливают врачи в реанимациях всего мира. И то самое, которого не хватило Джорджу Флойду, сказавшему знаменитую фразу «Я не могу дышать». Премьера хореографической постановки Дины Хусейн, Анны Гарафеевой и драматурга Анны Семеновой-Ганц состоится 30 ноября в Музее Москвы.
Однако главная метафора театральной осени – 2020 была найдена в довольно неожиданном месте: на проводах и крышах мегаполиса, внезапно ставших важными деталями нашего заключения. Вечно свободные птицы – вот кому завидуют узники. Художники открыли для себя этот сюжет уже на прошлогодней Стамбульской биеннале, когда авторы со всего мира экспериментировали с птичьими образами. Но именно «Брусфест» впервые вывел птицу на сцену. Судьба птиц, как и судьба человечества, вполне драматична. У птиц есть свои битвы со злом и даже громкие победы: в 1930-х в Австралии разыгралась вооруженная война с эму, из которой последние вышли победителями. Впрочем, в войне с человеком птицы чаще проигрывают.