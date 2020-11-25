Человек человеку птица

Однако главная метафора театральной осени – 2020 была найдена в довольно неожиданном месте: на проводах и крышах мегаполиса, внезапно ставших важными деталями нашего заключения. Вечно свободные птицы – вот кому завидуют узники. Художники открыли для себя этот сюжет уже на прошлогодней Стамбульской биеннале, когда авторы со всего мира экспериментировали с птичьими образами. Но именно «Брусфест» впервые вывел птицу на сцену. Судьба птиц, как и судьба человечества, вполне драматична. У птиц есть свои битвы со злом и даже громкие победы: в 1930-х в Австралии разыгралась вооруженная война с эму, из которой последние вышли победителями. Впрочем, в войне с человеком птицы чаще проигрывают.