Честь в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге

В «Сельской чести», напомним, Пьетро Масканьи рассказал незамысловатую историю о том, как некая селянка приревновала мужа к его бывшей пассии и поведала горькую правду мужу разлучницы. Тот убил типа, наставившего ему рога. Собственно, вот и весь сюжет. Но это сочинение принято любить не из-за примитивного синопсиса, а за очень красивую музыку и лаконичность – одноактное представление длится 70 минут. Ничто в сравнении с выжимающим все соки из исполнителей и слушателей пятичасовым Вагнером.