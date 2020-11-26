Честь в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге

Честь в Нью-Йорке и Санкт-ПетербургеМариинский театр представил первую премьеру сезона – оперу Масканьи «Сельская честь» в постановке Арно Бернара
Французский режиссер Арно Бернар подошел к «Сельской чести» со своим лекалом, отправив пылких сицилийцев с родного знойного острова в Нью-Йорк столетней давности. Несмотря на перемену времени и места страсти в действии не убавилось, а вот физиологии стало не в пример больше, чем предполагал автор оперы.
В «Сельской чести», напомним, Пьетро Масканьи рассказал незамысловатую историю о том, как некая селянка приревновала мужа к его бывшей пассии и поведала горькую правду мужу разлучницы. Тот убил типа, наставившего ему рога. Собственно, вот и весь сюжет. Но это сочинение принято любить не из-за примитивного синопсиса, а за очень красивую музыку и лаконичность – одноактное представление длится 70 минут. Ничто в сравнении с выжимающим все соки из исполнителей и слушателей пятичасовым Вагнером.