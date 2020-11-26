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Честь в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге

Мариинский театр представил первую премьеру сезона – оперу Масканьи «Сельская честь» в постановке Арно Бернара
Евгений Хакназаров
Бернар любит украшать свои спектакли тщательно продуманными интерьерами и детализацией костюмов даже второстепенных персонажей /Наталья Разина / Пресс-служба Мариинского театра

Французский режиссер Арно Бернар подошел к «Сельской чести» со своим лекалом, отправив пылких сицилийцев с родного знойного острова в Нью-Йорк столетней давности. Несмотря на перемену времени и места страсти в действии не убавилось, а вот физиологии стало не в пример больше, чем предполагал автор оперы.

В «Сельской чести», напомним, Пьетро Масканьи рассказал незамысловатую историю о том, как некая селянка приревновала мужа к его бывшей пассии и поведала горькую правду мужу разлучницы. Тот убил типа, наставившего ему рога. Собственно, вот и весь сюжет. Но это сочинение принято любить не из-за примитивного синопсиса, а за очень красивую музыку и лаконичность – одноактное представление длится 70 минут. Ничто в сравнении с выжимающим все соки из исполнителей и слушателей пятичасовым Вагнером.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных