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Пацан и Иисус

В Редакции Елены Шубиной (АСТ) выходит сборник рассказов «Как я был Анной» Павла Селукова
Ведомости
Фрагмент обложки книги «Как я был Анной» Павла Селукова /АСТ

Павла Селукова, 34-летнего прозаика из Перми, проще всего рекомендовать его же метафорой: автор «штыковой искренности». Его биография – сама по себе экшн или что-то вроде романа вечного становления. Высшего образования в его жизни не случилось, в результате он оказался полностью свободен от всех видов социальных комплексов. При этом ухитрился сохранить в целости не только талант, но и способность сочувствовать тревожному человеческому бытию. До начала литературной карьеры Селуков работал охранником в клубе и на автостоянке, могильщиком и продавцом сумок. Проблемы с алкоголем и наркотиками, знакомые многим героям Селукова, были в свое время испытаны и им самим, о чем он бестрепетно рассказывает в интервью.

Писать Селуков начал как все – в «Фейсбуке». Дальше все развивалось как в сказке про современную Золушку. Однажды один из его рассказов заметил лауреат «Большой книги» писатель Леонид Юзефович и понял, что вот он – самородок. С подачи мэтра молодого писателя стала лорнировать общественность – иногда с раздражением, иногда с восторгом, но часто вовсе не понимая, как воспринимать автора. Очень уж его творчество мимо канонов изящной словесности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных