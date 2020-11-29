Пацан и Иисус

Пацан и ИисусВ Редакции Елены Шубиной (АСТ) выходит сборник рассказов «Как я был Анной» Павла Селукова
Павла Селукова, 34-летнего прозаика из Перми, проще всего рекомендовать его же метафорой: автор «штыковой искренности». Его биография – сама по себе экшн или что-то вроде романа вечного становления. Высшего образования в его жизни не случилось, в результате он оказался полностью свободен от всех видов социальных комплексов. При этом ухитрился сохранить в целости не только талант, но и способность сочувствовать тревожному человеческому бытию. До начала литературной карьеры Селуков работал охранником в клубе и на автостоянке, могильщиком и продавцом сумок. Проблемы с алкоголем и наркотиками, знакомые многим героям Селукова, были в свое время испытаны и им самим, о чем он бестрепетно рассказывает в интервью.
Писать Селуков начал как все – в «Фейсбуке». Дальше все развивалось как в сказке про современную Золушку. Однажды один из его рассказов заметил лауреат «Большой книги» писатель Леонид Юзефович и понял, что вот он – самородок. С подачи мэтра молодого писателя стала лорнировать общественность – иногда с раздражением, иногда с восторгом, но часто вовсе не понимая, как воспринимать автора. Очень уж его творчество мимо канонов изящной словесности.