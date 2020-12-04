Как Фрэнк стал писателем

Фрэнк не только сценарист и режиссер, но и писатель. В 2016 г. вышел его первый и пока единственный роман «Шейкер» (Shaker) – криминальная драма, действие которой разворачивается в Лос-Анджелесе через несколько дней после сильного землетрясения. Прорабатывать идею романа он начал еще в 1994 г. Писательство было для него «разминкой для ума» – способом приятно потратить немного времени, чтобы отвлечься от очередного сценария.

«Я написал сотню страниц, выкраивая по 20 минут из работы над сценариями. Но потом забыл о романе на долгие годы, – рассказывал он блогу Slashfilm. – У меня родились один из другим трое детей, появилась ипотека, школы, за которые надо было платить». Перед тем как начать «Прогулку среди могил» (2016), он вернулся к книге. Фрэнк решил, что нужно сделать выбор: писательство останется хобби или станет чем-то бОльшим? Он отправил рукопись знакомому редактору, попросив сказать честно – заканчивать ему труд или выкинуть в корзину? Тот похвалил произведение, и Фрэнк отправился на поиски издателя.