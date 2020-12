В следующих двух фильмах Фрэнк выступал сценаристом: «Марли и я» (Marley & Me, 2008) и «Росомаха: Бессмертный» (The Wolverine, 2013). Затем снова попробовал силы как режиссер в «Прогулке среди могил» (A Walk Among the Tombstones, 2014) по роману Лоуренса Блока. Вторая попытка оказалась лучше – при бюджете в $28 млн сборы были почти вдвое больше. «Проблемы было две. Найти 50-летнюю кинозвезду, которая захочет в нем сняться. Это было очень мрачное кино, – рассказывал Фрэнк на страницах Screenwriter’s. – И очень сложно было отыскать киностудию, готовую вложить деньги». Согласилась Лиам Нисон и Universal Pictures.