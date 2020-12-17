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Музеям не нравится тишина

Европейские музеи делают ставку на семьи с детьми и новые технологии
Анна Волохова
Помимо Лувра помощь от государства получили, разумеется, и другие культурные институции Франции /Benoit Tessier / Reuters

Еще год назад основной проблемой Лувра – одного из самых больших музеев в мире – был наплыв посетителей. Залы с известными экспонатами, такими как «Джоконда» Леонардо да Винчи, были буквально набиты битком. В 2018 г. Лувр даже побил мировой рекорд, приняв 10,2 млн посетителей, 75% из которых были туристами. Сотрудники музея регулярно требовали найма новых коллег.

Однажды, протестуя, более 150 человек не вышли на работу, мотивируя это тем, что количество посетителей не соответствует нормам и представляет угрозу безопасности и здоровью. Другой музей Парижа, Орсе, с самой большой в мире коллекцией произведений импрессионизма и постимпрессионизма в 2019 г. посетило 3,65 млн человек. А Большой дворец, где проводят выставки, посвященные одному артисту или эпохе (в 2019 г. там проходили выставки, посвященные Майклу Джексону и советскому авангарду, художникам Жоану Миро и Анри Тулуз-Лотреку), принял более 1 млн посетителей. Иными словами, в выходной день многочасовая очередь на вход, даже с покупкой билетов через интернет, была нормой для любого крупного музея.

Но случился коронавирус, и проблема решилась сама собой. Британская галерея Тейт, Британский музей, Музей Виктории и Альберта были закрыты с марта по июль 2020 г. Во Франции музеи были закрыты с 17 марта по 1 июня включительно, потом они открылись, но 30 октября по распоряжению президента были закрыты снова – очередное открытие теперь запланировано на январь 2021 г. В США музеи сами принимали решение о закрытии – Метрополитен-музей, например, не работал с 13 марта до 29 августа 2020 г. Похожая ситуация была и в России: Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Эрмитаж, Русский музей не принимали посетителей с марта. Понятно, что закрытый музей не получает прибыль с продажи билетов. Откуда музеи брали деньги в 2020 г.?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных