Музеям не нравится тишина

Музеям не нравится тишинаЕвропейские музеи делают ставку на семьи с детьми и новые технологии
Еще год назад основной проблемой Лувра – одного из самых больших музеев в мире – был наплыв посетителей. Залы с известными экспонатами, такими как «Джоконда» Леонардо да Винчи, были буквально набиты битком. В 2018 г. Лувр даже побил мировой рекорд, приняв 10,2 млн посетителей, 75% из которых были туристами. Сотрудники музея регулярно требовали найма новых коллег.
Однажды, протестуя, более 150 человек не вышли на работу, мотивируя это тем, что количество посетителей не соответствует нормам и представляет угрозу безопасности и здоровью. Другой музей Парижа, Орсе, с самой большой в мире коллекцией произведений импрессионизма и постимпрессионизма в 2019 г. посетило 3,65 млн человек. А Большой дворец, где проводят выставки, посвященные одному артисту или эпохе (в 2019 г. там проходили выставки, посвященные Майклу Джексону и советскому авангарду, художникам Жоану Миро и Анри Тулуз-Лотреку), принял более 1 млн посетителей. Иными словами, в выходной день многочасовая очередь на вход, даже с покупкой билетов через интернет, была нормой для любого крупного музея.
Но случился коронавирус, и проблема решилась сама собой. Британская галерея Тейт, Британский музей, Музей Виктории и Альберта были закрыты с марта по июль 2020 г. Во Франции музеи были закрыты с 17 марта по 1 июня включительно, потом они открылись, но 30 октября по распоряжению президента были закрыты снова – очередное открытие теперь запланировано на январь 2021 г. В США музеи сами принимали решение о закрытии – Метрополитен-музей, например, не работал с 13 марта до 29 августа 2020 г. Похожая ситуация была и в России: Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Эрмитаж, Русский музей не принимали посетителей с марта. Понятно, что закрытый музей не получает прибыль с продажи билетов. Откуда музеи брали деньги в 2020 г.?