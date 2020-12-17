Музеям не нравится тишина

Но случился коронавирус, и проблема решилась сама собой. Британская галерея Тейт, Британский музей, Музей Виктории и Альберта были закрыты с марта по июль 2020 г. Во Франции музеи были закрыты с 17 марта по 1 июня включительно, потом они открылись, но 30 октября по распоряжению президента были закрыты снова – очередное открытие теперь запланировано на январь 2021 г. В США музеи сами принимали решение о закрытии – Метрополитен-музей, например, не работал с 13 марта до 29 августа 2020 г. Похожая ситуация была и в России: Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Эрмитаж, Русский музей не принимали посетителей с марта. Понятно, что закрытый музей не получает прибыль с продажи билетов. Откуда музеи брали деньги в 2020 г.?