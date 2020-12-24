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От кокура до недоброда

Российские игристые вина третьего тысячелетия
Игорь Сердюк
Винодельческая Россия сегодня в тренде и практически все новые стили игристого уже нашли здесь свое воплощение /Евгений Разумный / Ведомости

Если бы любитель шампанского из прошлого века каким-нибудь чудом перенесся в 2020 г., он открыл бы для себя много нового. Новые технологии, неожиданные сорта винограда, очень широкий диапазон сроков выдержки, наконец, причудливая гамма ароматов и вкусов – мир игристых вин наших дней многообразен и притягателен. Приятно, что винодельческая Россия сегодня в тренде и практически все новые стили игристого уже нашли здесь свое воплощение.

PET-NAT и мутная пена дней

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных