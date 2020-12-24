От кокура до недоброда

Если бы любитель шампанского из прошлого века каким-нибудь чудом перенесся в 2020 г., он открыл бы для себя много нового. Новые технологии, неожиданные сорта винограда, очень широкий диапазон сроков выдержки, наконец, причудливая гамма ароматов и вкусов – мир игристых вин наших дней многообразен и притягателен. Приятно, что винодельческая Россия сегодня в тренде и практически все новые стили игристого уже нашли здесь свое воплощение.