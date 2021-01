Новые приключения «Секса в большом городе»

На стриминговом сервисе HBO Max в 2021 г. выйдет продолжение известного сериала «Секс в большом городе». Новая глава культового телешоу получила название And Just Like That (что-то вроде «И именно так»). О сюжете пока ничего не сообщается, но известно, что в съемках 10 получасовых эпизодов примут участие Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон, прославившие оригинальную франшизу. Они же станут исполнительными продюсерами сериала наряду с Майклом Патриком Кингом, режиссером и сценаристом двух полнометражных фильмов «Секс в большом городе» 2008 и 2010 гг.