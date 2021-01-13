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Новые приключения «Секса в большом городе»

Чего ждать от перезапуска знаменитого сериала
Юрий Яроцкий
Кадр из оригинального сериала /HBO

На стриминговом сервисе HBO Max в 2021 г. выйдет продолжение известного сериала «Секс в большом городе». Новая глава культового телешоу получила название And Just Like That (что-то вроде «И именно так»). О сюжете пока ничего не сообщается, но известно, что в съемках 10 получасовых эпизодов примут участие Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон, прославившие оригинальную франшизу. Они же станут исполнительными продюсерами сериала наряду с Майклом Патриком Кингом, режиссером и сценаристом двух полнометражных фильмов «Секс в большом городе» 2008 и 2010 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных