Стена обрушилась

На 82-м году жизни умер саунд-продюсер Фил Спектор. Скандалист и музыкант, инженер и творец вошел в историю прежде всего как автор концепции «стены звука», которая до сих пор в учебниках для звукорежиссеров называется «стеной Спектора». Он работал с выдающимися артистами 1960-х, времен так называемого Британского вторжения, и позднее с Джоном Ленноном, Джорджем Харрисоном, Леонардом Коэном, группой Ramones. Возрождением шугейза, музыки, основанной на «стене звука» и использовании максимального участия электронных эффектов в гитарной музыке, обязан ему современный поп. Несмотря на неоценимые заслуги перед поп-музыкой, Спектор умер в тюрьме – последние годы он проживал в заключении, отбывая срок за убийство.