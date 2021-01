Стена обрушилась

Потомок еврейских эмигрантов из Российской империи, уроженец Бронкса, Спектор рано остался без отца. Тот совершил самоубийство, оставив вдове и семилетнему Филиппу лишь стандартную эпитафию на могильном камне: «Бен Спектор. Отец. Муж. Знать его – значит любить его». Позднее, когда швея Берта Спектор переберется на Западное побережье США, а ее сын выберет себе ремесло звукорежиссера, Фил первую написанную им песню назовет «To Know Him Is To Love Him».