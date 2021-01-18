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Стена обрушилась

Умер продюсер Фил Спектор
Кирилл Шамсутдинов
Умер продюсер Фил Спектор /AP

На 82-м году жизни умер саунд-продюсер Фил Спектор. Скандалист и музыкант, инженер и творец вошел в историю прежде всего как автор концепции «стены звука», которая до сих пор в учебниках для звукорежиссеров называется «стеной Спектора». Он работал с выдающимися артистами 1960-х, времен так называемого Британского вторжения, и позднее с Джоном Ленноном, Джорджем Харрисоном, Леонардом Коэном, группой Ramones. Возрождением шугейза, музыки, основанной на «стене звука» и использовании максимального участия электронных эффектов в гитарной музыке, обязан ему современный поп. Несмотря на неоценимые заслуги перед поп-музыкой, Спектор умер в тюрьме – последние годы он проживал в заключении, отбывая срок за убийство.

Потомок еврейских эмигрантов из Российской империи, уроженец Бронкса, Спектор рано остался без отца. Тот совершил самоубийство, оставив вдове и семилетнему Филиппу лишь стандартную эпитафию на могильном камне: «Бен Спектор. Отец. Муж. Знать его – значит любить его». Позднее, когда швея Берта Спектор переберется на Западное побережье США, а ее сын выберет себе ремесло звукорежиссера, Фил первую написанную им песню назовет «To Know Him Is To Love Him».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных