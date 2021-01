Как Пит Доктер задумался о «Душе»

Доктер поступил в Университет Миннесоты, где изучал философию и посетил несколько занятий по искусству. Через год он перевелся в Калифорнийский институт искусств и там получил своего первого «Оскара» – правда, студенческого. За дипломную работу, рисованный от руки мультфильм «Соседка» (Next Door, 1990), ему вручили награду Академии кинематографических искусств и наук, но не настоящего «Оскара», а так называемую награду Студенческой академии. Впрочем, и настоящей статуэткой академики Доктера позже наградили: лучшими анимационными полнометражными фильмами года были признаны «Вверх» (Up, 2009) и «Головоломка» (Inside Out, 2015).