Как Пит Доктер задумался о «Душе»

Когда Питер подрос, он стал делать кукол, сотни кукол и оживлять их с помощью позаимствованной у родителей видеокамеры. Он заставлял их двигаться и по-настоящему. Как-то родители отвезли его в Диснейленд, где больше всего его поразил аттракцион «Зачарованная комната Тики» с роботами-попугаями. Он воссоздал ее обитателей у себя в спальне – из поролона, перьев, скорлупок от кокосов, бамбука, пальмовых листьев, электромагнитов от дверных звонков и всего прочего, что смог найти. «Они пели и разговаривали, кто-то играл на пианино, а кто-то на барабане, – вспоминала его мать в интервью Star Tribune. – Электромагнитов оказалось недостаточно, чтобы все это работало». Остальные дети покупали себе на карманные деньги разные игрушки, а Питер на 14-летие подарил себе воздушный компрессор и перевел работу фигурок на пневматику. «Сегодня я делаю то же самое, что и в детстве, только использую для этого компьютерное оборудование на миллионы долларов», – пошутил Доктер в разговоре с интернет-изданием Interviewly.