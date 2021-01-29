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В разгар пандемии Спайк Ли решил снять мюзикл о Pfizer

Но не про вакцину, а про виагру
Софья Корепанова
Спайк Ли, режиссер /Jean Baptiste / AFP

Национальный совет кинокритиков США назвал лучший фильм 2020 г. Им стал «Пятеро одной крови» (Da 5 Bloods) Спайка Ли, он также удостоен награды за лучшую режиссерскую работу. Фильм рассказывает о пятерых чернокожих солдатах, во время вьетнамской войны припрятавших в джунглях золото. Четверо выживших возвращаются за ним во Вьетнам.

Ли прозвали «совестью Голливуда», так как он изо всех сил борется за достойное изображение чернокожих в кино. Он поссорился с Квентином Тарантино за частое употребление слова «ниггер» в его фильмах и отдельно – за «Джанго освобожденного», потому как «рабство – это не спагетти-вестерн», с Клинтом Иствудом, потому что в его фильмах про битву за Иводзиму не хватает чернокожих солдат – «В фильмографии о Второй мировой мы незаметны, нас вычеркнули!» – и рядом других режиссеров. У Нормана Джуисона он отобрал право делать фильм – мол, белый не сумеет достойно снять кино о чернокожих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных