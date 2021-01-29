В разгар пандемии Спайк Ли решил снять мюзикл о Pfizer

В разгар пандемии Спайк Ли решил снять мюзикл о PfizerНо не про вакцину, а про виагру
Национальный совет кинокритиков США назвал лучший фильм 2020 г. Им стал «Пятеро одной крови» (Da 5 Bloods) Спайка Ли, он также удостоен награды за лучшую режиссерскую работу. Фильм рассказывает о пятерых чернокожих солдатах, во время вьетнамской войны припрятавших в джунглях золото. Четверо выживших возвращаются за ним во Вьетнам.
Ли прозвали «совестью Голливуда», так как он изо всех сил борется за достойное изображение чернокожих в кино. Он поссорился с Квентином Тарантино за частое употребление слова «ниггер» в его фильмах и отдельно – за «Джанго освобожденного», потому как «рабство – это не спагетти-вестерн», с Клинтом Иствудом, потому что в его фильмах про битву за Иводзиму не хватает чернокожих солдат – «В фильмографии о Второй мировой мы незаметны, нас вычеркнули!» – и рядом других режиссеров. У Нормана Джуисона он отобрал право делать фильм – мол, белый не сумеет достойно снять кино о чернокожих.