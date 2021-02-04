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Зачем летали в космос вино и виноградная лоза

Винная космическая экспедиция – один из этапов международной программы WISE
Игорь Сердюк
PIXABAY

В то самое время, когда Илон Маск эпатировал мировую общественность своим заявлением о намерении потратить весь капитал на колонизацию Марса, на околоземной орбите, на борту международной космической станции «Мир», виток за витком облетали вокруг нашей планеты два ящика бордоского вина и 320 черенков виноградной лозы, которые были доставлены в космос как раз на построенном Маском космическом корабле Space X Dragon 2. Первая винно-космическая экспедиция продлилась 14 месяцев, после чего ценный багаж был перегружен в беспилотный спускаемый аппарат и в начале 2021 г. вернулся на Землю.

Вино и саженцы не были реквизитом для съемок второй части «Марсианина» или продолжения «Хорошего года», хотя это красивый сюжет и он, наверное, мог бы заинтересовать Ридли Скотта. Эксперимент, в рамках которого черенки и вино были доставлены на орбиту, заключался в том, чтобы исследовать способность виноградной лозы и главного продукта, получаемого из ее плодов, к адаптации в экстремальных условиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных