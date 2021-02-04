Зачем летали в космос вино и виноградная лоза

В то самое время, когда Илон Маск эпатировал мировую общественность своим заявлением о намерении потратить весь капитал на колонизацию Марса, на околоземной орбите, на борту международной космической станции «Мир», виток за витком облетали вокруг нашей планеты два ящика бордоского вина и 320 черенков виноградной лозы, которые были доставлены в космос как раз на построенном Маском космическом корабле Space X Dragon 2. Первая винно-космическая экспедиция продлилась 14 месяцев, после чего ценный багаж был перегружен в беспилотный спускаемый аппарат и в начале 2021 г. вернулся на Землю.