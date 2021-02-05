Фильм с Софи Лорен в главной роли номинирован на «Золотой глобус»Сын 86-летней кинозвезды Эдоардо Понти уговорил ее сняться в своей ленте «Жизнь впереди»
Прошло 11 лет с тех пор, как Софи Лорен в последний раз блистала на экране в полнометражном фильме – это был мюзикл «Девять» (Nine, 2009). Вернуться в 86 лет ее уговорил младший сын Эдоардо Понти ради главной роли в фильме «Жизнь впереди» (La vita davanti a sé), премьера которого состоялась на Netflix в ноябре прошлого года.
3 февраля произведение Понти появилось в списке номинантов на «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке. Сценарий написан по роману Эмиля Ажара (Ромен Гари) 1975 г. «Вся жизнь впереди». Арабский мальчик-сирота Мухаммед, которого все зовут Момо, живет в приюте у старой еврейки – мадам Розы, бывшей узницы немецкого концлагеря. Теперь она воспитывает детей проституток, которые платят за их содержание. Мадам Розе становится с возрастом все хуже и хуже, и ей помогает Момо, с которым они за эти годы успели сблизиться.
Роман принес Гари вторую Гонкуровскую премию. Через два года после выхода он был экранизирован под названием «Мадам Роза» с Симоной Синьоре в главной роли. Та лента получила «Золотой глобус» как лучший зарубежный фильм и двух «Оскаров» – за лучший зарубежный фильм и лучшую женскую роль. Современную экранизацию тоже прочат в номинанты на «Оскара». Так это или нет, мы узнаем 15 марта. Надо заметить, что один раз картина Понти уже появлялась в шорт-листе Американской академии кинематографических искусств и наук.
Нюансы диалекта
«Еще с подросткового возраста я люблю роман Ромена Гари, – рассказывал Понти интернет-изданию Deadline (впервые он прочел его лет в 15, потом перечитал в 20 лет). – Это история дружбы и любви между двумя людьми, которых разделяет все: раса, религия, культура... И все же они две стороны одной медали. Оба выросли без семьи, познали страдания, но, что более важно, проявляют стойкость и надежду. И это меня очень трогает».
Книга всегда нравилась и его маме. «Эта роль очень близка мне по чувствам и эмоциям, – сказала Софи Лорен Deadline об образе умирающей женщины, которая заботится о детях подруг, с которыми в юности гуляла по улицам родного городка. – [Мадам Розу] всегда окружали маленькие дети, а она всегда вела себя так, будто они не очень-то ее интересуют. Но если бы их не было рядом, она умерла бы гораздо раньше».
Действие романа и первой экранизации происходит во Франции 1970-х. Понти и соавтор сценария Уго Чити перенесли его в современный Неаполь, неподалеку от мест, где выросла Софи Лорен. «К счастью и к сожалению, темы, затронутые в романе, – иммиграция, инклюзия, предрассудки – актуальны и сегодня», – отметил Понти в интервью интернет-изданию Gold Derby.
Софи Лорен, начиная с первого голливудского фильма «Мальчик на дельфине» (Boy on a Dolphin, 1957), вышедшего, когда ей было 23 года, снималась в основном в картинах на английском языке – без дубляжа. Но первый «Оскар» (и заодно первая в истории статуэтка актрисе за фильм не на английском языке) она получила за роль на итальянском в «Чочара» (La Ciociara, 1960).
С кем состязается Понти
78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» пройдет 28 февраля. В этом году в ней будет несколько новшеств. Впервые церемония будет проходить онлайн. Впервые у нее будет два ведущих – Тина Фей и Эми Полер. Впервые объявление победителей будет проходить в двух городах одновременно – в «Рокфеллер-центре» в Нью-Йорке и в отеле Beverly Hilton в Калифорнии.
В эту среду стали известны номинанты премии. В категории «Лучший фильм на иностранном языке» с «Жизнью впереди» будут состязаться «Еще по одной» Томаса Винтенберга, «Ла Йорона» Хайро Бустаманте, «Минари» Ли Айзек Чуна и «Мы» Джордана Пила.
Понти тоже полиглот. Он свободно владеет английским, французским и итальянским. Не в первый раз он берет произведение на иностранном языке и переводит его на родной язык и диалект – итальянский и неаполитанский. «Очень важно, что неаполитанский диалект рождается не в горле, а в животе. Таким образом, голос [главной героини] падает на октаву и, естественно, становится более твердым. Он становится более уличным. Он становится более характерным – достаточно всего лишь сменить язык», – говорил Понти Gold Derby. Еще более образно он объяснял Deadline: «Мне нравится работать с моей мамой [Софи Лорен], которая потрясающая актриса. И больше всего мне нравится изображать ее такой, какой я ее вижу. Показать ее миру моими глазами, дать людям наиболее достоверную версию Софи. Не Софи-иконы, которая пишет имя через ph, а Софи – матери, женщины, актрисы, человека искусства, пишущей имя через f». (По-настоящему актрису зовут София Виллани Шиколоне, причем имя пишется как Sofia. А в псевдониме написание изменилось на Sophia.)
Понти хотел, чтобы играющий Момо актер Ибрагим Гуйе относился к Софи Лорен не как к легенде кинематографа, а как к человеку. Для Софи Лорен это был 98-й фильм, а для Гуйе – первый. «Мне нужно было, чтобы он видел мою мать такой, какой вижу ее я, – рассказывал Понти Gold Derby. Как это сделать, подсказала ему мама. – На протяжении всего времени съемок наши семьи жили вместе, Ибрагим видел мою маму утром без макияжа, у телевизора...» Затея удалась. Порой Понти обнаруживал своих главных актеров сидящими бок о бок на скамейке на заднем дворе и ничего не делающими: «Просто сидят и наблюдают вместе – они действительно создали связь между собой [как у героев фильма]».
Понти знает свою актрису так, как удается далеко не всякому режиссеру, работавшему с ней на нескольких картинах. Из-за этого он не давал матери спуску на съемочной площадке, уверял Понти Gold Derby: «Мне гораздо сложнее работать с мамой, потому что я ее очень хорошо знаю. Я знаю, когда она выдает мне работу на 50%, а когда на 100%, и я не соглашусь на меньшее, нежели 100%».
Ремесленник, а не художник
Софи Лорен долго не могла завести детей. Наконец в 34 года она родила сына, названного в честь отца, знаменитого продюсера, Карло Понти-младшим. А еще через пять лет, в 1973 г., появился на свет Эдоардо. После этого звезда все реже появлялась на экране, сосредоточившись на воспитании детей. Они с мужем жили в Женеве, где и прошло детство их сыновей.
Старший сын стал пианистом и дирижером. «Когда мне было четыре года, брат играл на фортепиано в гостиной, – вспоминал Эдоардо Понти на сайте Университета Южной Калифорнии. – Я сидел рядом с машинками и игрушечными корабликами и использовал его музыку как партитуру, чтобы разыгрывать сцены. Когда он играл драматичную музыку, мои корабли тонули. Когда переходил на что-то более динамичное, я переключался на автомобильную погоню».
«Когда мне было пять или шесть лет, у нас появился видеомагнитофон, не привычный VHS, а Betamax, – рассказывал Понти в интервью Deadline. – Я готов был смотреть фильмы бесконечно. Один и тот же фильм я пересматривал по 10 раз. Нельзя выдумать такую страсть – либо она есть, либо нет». Софи Лорен уточняла, что Понти не просто смотрел, а рассказывал ей с папой, как была смонтирована та или иная сцена и что бы он в ней изменил, будь режиссером.
В 18 лет Понти, как и многие начинающие писатели и режиссеры, приехал в Лос-Анджелес, чтобы осуществить свою мечту. Он поступил на программу кинематографического искусства Университета Южной Калифорнии и сразу почувствовал, что совершил ошибку. «Уже через месяц после начала занятий я понял, что изучение кино в таком юном возрасте не лучший способ стать режиссером, – объяснял он (здесь и далее цитаты по сайту Университета Южной Калифорнии). – Кино было инструментом, который я использовал, чтобы рассказывать истории. Но чтобы получить эмоциональный и жизненный багаж, нужный для искусства рассказывать истории, я должен был научиться писать и изучать творчество великих авторов».
Поэтому Понти поменял первоначальную специализацию на писательское мастерство. «Я всегда писал стихи, для меня это естественный способ выражения чувств», – объяснил он. «Поэзия помогает проникнуть в суть вещей. <...> В фильмах тоже все основано на ритме, деталях и поиске сути каждого момента».
Понти называет себя не художником, а ремесленником: «Я всегда относился к фильму как к ремеслу. <...> Быть профессионалом – это значит уметь включать вдохновение. Если ваше расписание позволяет вам творить только с 13 до 18 часов, что произойдет, если вдохновение нагрянет в 6.30? Вы упустите свой поезд». Будучи студентом, он включал вдохновение, пока ехал 40 миль от своего дома до университета, а потом обратно, чтобы писать каждый день по стихотворению: «Я повторял понравившиеся строчки и добавлял их к стиху. Я никогда не пользовался диктофоном. По приезде домой у меня в голове было стихотворение, которое я записывал».
Он набил руку на литературе и только потом вернулся к изучению искусства кинематографии. Киношкола сыграла важную роль не только в профессиональной карьере Понти. Здесь он познакомился со своей женой, актрисой Сашей Александер, которая известна по роли судмедэксперта Мауры Айлс в популярном телесериале «Риццоли и Айлс» (Rizzoli & Isles, 2010–2016). В Университете Южной Калифорнии эти двое постоянно сталкивались друг с другом между занятиями и подружились. Потом их пути разошлись и лет через 10 после выпуска снова случайно пересеклись – в итоге в 2006 г. у Софи Лорен появилась первая внучка, Люсиль Софи (второе имя дано в честь знаменитой бабушки), а еще через четыре года у Эдоардо с Сашей родился сын.
Метр короткий и длинный
Софи Лорен впервые снялась в массовке в 15 лет. Кинокарьера ее младшего сына началась в 11 лет, когда вышел фильм «Нечто белокурое» (Qualcosa di biondo, 1984), в котором Софи сыграла главную роль. Сюжет таков: женщина рассказывает бывшим богатым любовникам, что каждый из них – отец ее сына, чтобы собрать денег ему на операцию. Сыном и был Эдоардо.
Понти много сил отдает театру, где стал работать даже раньше, чем в кино: еще в 1995 г. он выступил постановщиком пьесы Эжена Ионеско «Урок», в 1996 г. поставил трилогию «Гриффин и Сабина» Ника Бантока на ежегодном фестивале Сполето в Италии, а в 1998 г. помогал композитору Збигневу Прайснеру создавать оперу «Реквием по моему другу» (Requiem for my friend).
В студенческие годы Понти работал ассистентом у Микеланджело Антониони и Роберта Альтмана. Его дебютом как кинорежиссера стала дипломная короткометражка Liv (1998), в том же году показанная на Венецианском кинофестивале. А первым полнометражным фильмом – «Между незнакомцами» (Between Strangers, 2002) о трех женщинах, которые сталкиваются с кризисом в отношениях со своими любимыми. В главной роли Понти впервые снял свою мать. Фильм был показан на кинофестивалях в Венеции и Торонто (на котором был номинирован на пять наград).
В следующий раз к кино Понти вернулся только в начале прошлого десятилетия, когда начал работу над комедией «Диагноз любовь» (Coming & Going, 2011), где был режиссером и одним из сценаристов. Речь идет об акушере-гинекологе, которому не хватало уверенности в себе, чтобы завести отношения с женщинами. Все изменилось, когда он временно оказался в инвалидном кресле после травмы на занятиях йогой.
Во время работы над комедией Понти успел придумать и снять короткометражку «В гостях мы остаемся» (Away We Stay, 2010). Гостиничная сеть W Hotels открывала новый отель на Лестер-сквер в Лондоне и хотела в честь этого чего-то необычного. Как интересно рассказать о гостинице? Конечно, через историю ее постояльцев. Сеть заказала Понти 14-минутный фильм о том, как гламурная и разочаровавшаяся в жизни фотограф встречается в баре отеля с болтливым незнакомцем и они влюбляются друг в друга.
Следующей работой Понти тоже стала короткометражка. 23-минутная «Ночью появляются звезды» (The Nightshift Belongs to the Stars, 2012) снята по сценарию известного итальянского писателя Эрри Де Люки. Мужчина и женщина знакомятся в больнице, когда обоим предстоит операция на открытом сердце. Их объединяет общая страсть к альпинизму. Они клянутся, что если все пройдет удачно, то через полгода встретятся, чтобы штурмовать вершину Итальянских Альп. Фильм вошел в 60 лент, отобранных из 2800 претендентов на кинофестиваль «Трайбека» в Нью-Йорке, и был награжден как лучшая игровая короткометражка. Он оказался в шорт-листе «Оскара», но в номинанты, увы, не попал.
После этого Понти еще раз выступил в роли актера, сыграв в музыкальной романтической драме «Девушка из Нагасаки» (The Girl from Nagasaki, 2013) – современном прочтении «Мадам Баттерфляй». Он выступает в роли лейтенанта Пинкертона, женившегося на гейше и обманувшего ее. Через много лет он возвращается в Японию с американской женой и рассказывает японке, что больше не любит ее.
История разрыва отношений легла в основу последней короткометражки Понти «Человеческий голос» (Voce umana, 2014). Он адаптировал одноименную пьесу Жана Кокто 1930 г. В версии Понти зритель видит, как вдова разговаривает по телефону с любовником, который бросает ее ради другой женщины. В главной роли в фильме Понти снял свою маму, талант которой легко позволяет ей за 25 минут показать широчайший спектр эмоций, от радости до тревоги, от гнева до отчаяния.
Пьеса написана на французском, но Понти перевел ее на итальянский и, как всегда, подчеркивал, что неаполитанское произношение позволяет ярче передать образ и характер героев. Короткометражку показывали в Каннах и на «Трайбеке», а Софи Лорен была награждена за нее итальянским «Оскаром» – премией «Давид ди Донателло».