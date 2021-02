Фильм с Софи Лорен в главной роли номинирован на «Золотой глобус»

Следующей работой Понти тоже стала короткометражка. 23-минутная «Ночью появляются звезды» (The Nightshift Belongs to the Stars, 2012) снята по сценарию известного итальянского писателя Эрри Де Люки. Мужчина и женщина знакомятся в больнице, когда обоим предстоит операция на открытом сердце. Их объединяет общая страсть к альпинизму. Они клянутся, что если все пройдет удачно, то через полгода встретятся, чтобы штурмовать вершину Итальянских Альп. Фильм вошел в 60 лент, отобранных из 2800 претендентов на кинофестиваль «Трайбека» в Нью-Йорке, и был награжден как лучшая игровая короткометражка. Он оказался в шорт-листе «Оскара», но в номинанты, увы, не попал.