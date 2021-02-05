Фильм с Софи Лорен в главной роли номинирован на «Золотой глобус»

Понти тоже полиглот. Он свободно владеет английским, французским и итальянским. Не в первый раз он берет произведение на иностранном языке и переводит его на родной язык и диалект – итальянский и неаполитанский. «Очень важно, что неаполитанский диалект рождается не в горле, а в животе. Таким образом, голос [главной героини] падает на октаву и, естественно, становится более твердым. Он становится более уличным. Он становится более характерным – достаточно всего лишь сменить язык», – говорил Понти Gold Derby. Еще более образно он объяснял Deadline: «Мне нравится работать с моей мамой [Софи Лорен], которая потрясающая актриса. И больше всего мне нравится изображать ее такой, какой я ее вижу. Показать ее миру моими глазами, дать людям наиболее достоверную версию Софи. Не Софи-иконы, которая пишет имя через ph, а Софи – матери, женщины, актрисы, человека искусства, пишущей имя через f». (По-настоящему актрису зовут София Виллани Шиколоне, причем имя пишется как Sofia. А в псевдониме написание изменилось на Sophia.)