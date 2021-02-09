Во Франции на смену горным лыжам пришли беговые

Во Франции на смену горным лыжам пришли беговыеКак коронавирус повлиял на форматы зимнего отдыха
То, что пандемия изменит спортивные привычки, стало понятно еще в самом начале эпидемии. Карантин вынудил людей искать выход из сложившейся ситуации буквально в стенах собственных квартир – в ход пошли йога, дыхательная гимнастика, домашние тренажеры и онлайн-занятия с тренерами. При этом на физическую активность за пределами дома отваживались немногие, поскольку это было чревато сразу рядом неприятностей – от шанса быть оштрафованным до реальной угрозы подцепить вирус.
Пострадали не только люди, лишенные возможности полноценно тренироваться, но и индустрия спорта как таковая. И зимние виды оказались в наиболее сложном положении. Взять тот же горнолыжный спорт, для которого закрытие подъемников сравнимо с перекрытием кислорода. Но именно на эту крайнюю меру французское правительство пошло 4 декабря 2020 г. в рамках своей санитарной политики, направленной на борьбу с COVID-19. Лидирующие в Европе по общей протяженности и оснащенности трасс курорты Франции лишились своего главного козыря в борьбе за физически активных туристов – горных лыж (только французских их адептов 5,6 млн человек).