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Во Франции на смену горным лыжам пришли беговые

Как коронавирус повлиял на форматы зимнего отдыха
Елена Куфэн
Hans Lucas / Reuters

То, что пандемия изменит спортивные привычки, стало понятно еще в самом начале эпидемии. Карантин вынудил людей искать выход из сложившейся ситуации буквально в стенах собственных квартир – в ход пошли йога, дыхательная гимнастика, домашние тренажеры и онлайн-занятия с тренерами. При этом на физическую активность за пределами дома отваживались немногие, поскольку это было чревато сразу рядом неприятностей – от шанса быть оштрафованным до реальной угрозы подцепить вирус.

Пострадали не только люди, лишенные возможности полноценно тренироваться, но и индустрия спорта как таковая. И зимние виды оказались в наиболее сложном положении. Взять тот же горнолыжный спорт, для которого закрытие подъемников сравнимо с перекрытием кислорода. Но именно на эту крайнюю меру французское правительство пошло 4 декабря 2020 г. в рамках своей санитарной политики, направленной на борьбу с COVID-19. Лидирующие в Европе по общей протяженности и оснащенности трасс курорты Франции лишились своего главного козыря в борьбе за физически активных туристов – горных лыж (только французских их адептов 5,6 млн человек).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных