Во Франции на смену горным лыжам пришли беговые

Пострадали не только люди, лишенные возможности полноценно тренироваться, но и индустрия спорта как таковая. И зимние виды оказались в наиболее сложном положении. Взять тот же горнолыжный спорт, для которого закрытие подъемников сравнимо с перекрытием кислорода. Но именно на эту крайнюю меру французское правительство пошло 4 декабря 2020 г. в рамках своей санитарной политики, направленной на борьбу с COVID-19. Лидирующие в Европе по общей протяженности и оснащенности трасс курорты Франции лишились своего главного козыря в борьбе за физически активных туристов – горных лыж (только французских их адептов 5,6 млн человек).