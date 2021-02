Агнешка Холланд в четвертый раз отправляется за «Оскаром»

После этого Холланд сняла еще один громкий фильм – «Полное затмение» (Total Eclipse, 1995) о Поле Верлене и Артюре Рембо (его сыграл молодой Леонардо ди Каприо). Долгое время она работала над полнометражными фильмами в США, прежде чем в 60 с лишним лет, в середине 2000-х, решила попробовать силы в сериалах. Холланд сняла несколько эпизодов «Прослушки» (The Wire), «Убийства» (The Killing), «Тримеи» (Treme), «Карточного домика» (House of Cards) и др.