Агнешка Холланд в четвертый раз отправляется за «Оскаром»

В конце концов ей удалось стать соавтором сценария Вайды «Человек из мрамора» (Człowiek z marmuru, 1977) при условии, что ее имя не будет упоминаться в титрах. Это сломало лед. К 1981 г. Холланд сняла три фильма – «Провинциальные актеры» (Aktorzy prowincjonalni, 1979), награжденный в Каннах, «Лихорадка» (Gorączka, 1980), номинированный на «Золотого медведя» в Берлине и взявший «Золотого льва» в Польше, и «Одинокая женщина» (Kobieta samotna, 1981). Все они были сняты с проката в Польше из-за того, что рассказанные в них истории могли быть истолкованы как призыв к борьбе с режимом. «Это было нормально, знаете ли. У многих моих друзей были запрещены фильмы. Мы считали, что это наш долг – подталкивать к свободе, – говорила она The Washington Post. – Мы в итоге победили. Теперь люди не знают, что делать с этой свободой».