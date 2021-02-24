На чай по коду

В ближайшие дни должна быть закрыта сделка по покупке Альфа-банком сервиса «Нетмонет» – о ней сообщал Forbes в середине февраля. Сервис, позволяющий посетителям ресторанов оставлять чаевые официантам, просто отсканировав смартфоном напечатанный на чеке QR-код, был запущен полтора года назад, сейчас к нему подключено уже более 750 заведений. Аналогичные проекты развивает «Сбер» (SberTips) и «Тинькофф банк» (CloudTips). В июле 2020 г. сервис электронного приема чаевых запустила в России компания Mastercard, годом ранее похожий проект внедрила Visa.