Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Стиль жизни Эксклюзивно по подписке

На чай по коду

Как пандемия изменила культуру чаевых в ресторанах
Максим Марусенков
На наших глазах культура чаевых в стране переживает едва ли не самые решительные перемены за последние 200 лет – чаевые становятся электронными /i-retail.com

В ближайшие дни должна быть закрыта сделка по покупке Альфа-банком сервиса «Нетмонет» – о ней сообщал Forbes в середине февраля. Сервис, позволяющий посетителям ресторанов оставлять чаевые официантам, просто отсканировав смартфоном напечатанный на чеке QR-код, был запущен полтора года назад, сейчас к нему подключено уже более 750 заведений. Аналогичные проекты развивает «Сбер» (SberTips) и «Тинькофф банк» (CloudTips). В июле 2020 г. сервис электронного приема чаевых запустила в России компания Mastercard, годом ранее похожий проект внедрила Visa.

Это было неизбежно. Повсеместное распространение современных форм оплаты и банковских программ лояльности приводит к постепенному сокращению оборота бумажных денег. Пандемия COVID-19 его радикально ускорила. Электронные чаевые стали уже вполне стандартной опцией в приложениях агрегаторов такси и курьерских служб. А с 2020 г. они начали играть важную роль в сфере общепита – те или иные системы электронных чаевых сейчас используют большинство заведений.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных