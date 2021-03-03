Чему Илон Маск учит детей

Чему Илон Маск учит детейОснователь SpaceX против американской системы образования
В тот самый момент, когда российские родители наконец вздохнули с облегчением, узнав, что дети возвращаются к нормальному обучению, а жители многих других стран все еще с надеждой ждали открытия детских образовательных учреждений, в онлайн-школе Astra Nova School, выросшей из созданной Илоном Маском Ad Astra School, заканчивался отбор учеников на 2021/22 учебный год.
Попробовать поступить в Astra Nova, которую некоторые специалисты называют прорывом в системе американского образования, мог любой ребенок от 8 до 14 лет – неважно, из какой части света он отправлял свои ответы, какой у него уровень IQ и в какой школе он учился до этого. И это неспроста: Маск, отец шестерых детей, пять из которых школьного возраста, известен своим негативным отношением к американской системе образования.