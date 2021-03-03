Чему Илон Маск учит детей

Попробовать поступить в Astra Nova, которую некоторые специалисты называют прорывом в системе американского образования, мог любой ребенок от 8 до 14 лет – неважно, из какой части света он отправлял свои ответы, какой у него уровень IQ и в какой школе он учился до этого. И это неспроста: Маск, отец шестерых детей, пять из которых школьного возраста, известен своим негативным отношением к американской системе образования.